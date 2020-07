Assassins Creed Valhalla Gender Switch pour Eivor montré

Semblable à Assassin’s Creed Odyssey, AC Valhalla permettra aux joueurs de choisir entre jouer en tant qu’assassin masculin ou féminin. Cependant, les deux protagonistes ne sont pas frère et sœur cette fois. Au lieu de cela, Eivor masculin et féminin sont canoniquement le même personnage, ce qui signifie que les joueurs pourront basculer entre eux à loisir. Jusqu’à présent, on ne sait pas exactement comment un tel exploit se déroulera dans le jeu. Une nouvelle vidéo de gameplay offre une brève présentation du processus.

Assassin’s Creed La page de fans AccessTheAnimus sur Twitter a partagé un clip de la fonction de changement de personnage dans le post suivant:

SÉLECTION DU FLUX D’ADN Cela a été décrit par le directeur narratif Darby McDevitt comme une nouvelle fonctionnalité qui garantit que les versions masculine et féminine d’Eivor sont considérées comme canon. La fonctionnalité est soutenue par une nouvelle tradition qui améliore les capacités de l’Animus # AssassinsCreed Valhalla pic.twitter.com/SlV5Q0Bh7v – AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) 21 juillet 2020

Évidemment, AC Valhalla les joueurs accèderont simplement à la fonctionnalité via l’onglet «Inventaire» de l’écran de menu. Ce n’est pas tout à fait clair, mais une invite de bouton semble alors ouvrir une option «Sélection de flux de données», qui fait apparaître une page ornant les visages d’Eivor masculin et féminin. En cliquant sur Eivor masculin dans le clip ci-dessus, une invite « Sélectionner le flux de mémoire » ouvre assez rapidement Eivor masculin dans le premier écran de menu, indiquant qu’il servira de nouveau personnage jouable.

L’ensemble du processus prend moins de 20 secondes. En tant que tel, basculer entre les deux ne devrait pas être trop compliqué. Ce qui reste vague, c’est comment le swap fonctionnera dans le monde du jeu. Les PNJ vont-ils reconnaître le changement s’ils rencontrent la femme Eivor, puis se heurteront plus tard à la version masculine du personnage? Comment cela pourrait-il affecter les recherches de Layla Hassan, depuis son parcours moderne en Odyssée continuera dans Valhalla? Peut-être qu’Ubisoft Montréal vous l’expliquera dans les mois précédant son lancement.

Ubisoft a récemment été critiqué pour que les cadres aient diminué les rôles principaux des femmes dans ses jeux. Apparemment, Kassandra était censé être le seul personnage principal de Odyssée, mais Alexios a été ajouté comme option parce que les dirigeants ont soutenu que «les jeux dirigés par des femmes ne se vendent pas», malgré les preuves du contraire. On ne sait pas si l’Eivor a également été victime de cette directive ou si le plan incluait les deux versions du personnage depuis le début.

Assassin’s Creed Valhalla arrive sur PlayStation 4, PC et Xbox One cet automne le 17 novembre. Ceux qui récupèrent une copie sur PS4 / Xbox One recevront une mise à niveau gratuite pour la version de nouvelle génération respective de leur console à chaque sortie.

[Source: AccessTheAnimus on Twitter via IGN]