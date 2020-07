Disney + en août: voici tout le nouveau à venir

Disney + est sorti avec sa liste de tous les nouveaux titres à venir en août.

Les faits saillants incluent de nouveaux épisodes de «Muppets Now» et «Howard», un film sur l’histoire inédite de Howard Ashman, le parolier derrière des classiques de Disney comme «Aladdin», «La belle et la bête», «La petite sirène» et créateur de comédies musicales, y compris «Little Shop of Horrors».

Les titres de bibliothèque amusants ajoutés au service de diffusion en continu incluent «The Peanuts Movie», «X-Men» et «Ant-Man and the Wasp».

Parmi les autres films originaux de Disney +, citons des épisodes de «Bizarre mais vrai» et «Phineas et Ferb le film: Candace contre l’univers».

Consultez la liste complète des nouveaux titres ci-dessous.

7 août

Titres de bibliothèque

Royaumes cachés de Chine

Prince of Persia: Les Sables du Temps

Star Wars Galaxy’s Edge: l’aventure vous attend

Le film Peanuts

UFO Europe: les histoires inédites (S1)

X Men

Disney + Originaux

Howard – Première

Muppets Now: Épisode 102 – «Fever Pitch»

Un jour à Disney: épisode 136 – «Ryan Meinerding: directeur créatif de Marvel Studios»

Disney Family Sundays: Series Finale Episode 140 – «Goofy: Pencil Cup»

Pixar dans la vraie vie: épisode 110 – «WALL · E: BnL Pop-up Shop»

14 août

Titres de bibliothèque

Sauvetage des animaux en Alaska (S1)

Ant-Man et la guêpe

Léopards sauvages de l’Inde

Sauvetage des animaux de la jungle (S1)

Temps de boom de la nature (S1)

Défi gardien de zoo de Sam (S1)

Le monde de Scuba Sam (S1)

Espacé (S1)

TOTS (S1)

TOTS Appel à tous les TOTS (S1)

Le plus grand showman

Chats sauvages de l’Inde (S1)

Zombies 2

Disney + Originaux

Le seul et unique Ivan – Première

Muppets Now: Épisode 103 – «Devenir testeur»

Magic Camp – Première

Un jour à Disney: Épisode 137 – «Pavan Komkai: ingénieur de diffusion»

Bizarre mais vrai: Première: Épisode 301 – «Dinosaures»

21 août

Titres de bibliothèque

Retour sur le Titanic

La belle et la Bête

Disney + Originaux

Mars: un jour sur la planète rouge

Muppets Now: Épisode 104 – «Mode veille»

Un jour à Disney

Épisode 138 – «Heather Bartleson: Services de vacances»

Bizarre mais vrai: Épisode 302 – «Parcs nationaux»

28 août

Titres de bibliothèque

Alice à travers le miroir

Les quatre Fantastiques

Disney + Originaux

Phineas et Ferb le film: Candace Against the Universe – Première

Muppets Now: Épisode 105 – «Le facteur informatique»

One Day At Disney: Episode 139 – «Eric Baker: Imagineering Creative Director»

Bizarre mais vrai: Épisode 303 – «Agriculture»