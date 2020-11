Arsenal ajoute trois joueurs à l’équipe de l’UEFA avant le match de demain, dont Charlie Patino – .

in

Arsenal est de retour en action européenne jeudi soir, alors qu’il accueillera le club norvégien Molde dans son troisième match de groupe.

Les Gunners ont jusqu’à présent remporté deux victoires sans trop de problèmes, battant le Rapid Vienna et Dundalk pour ramasser six points sur six possibles.

Mikel Arteta espère éviter un choc demain soir, et certains fans d’Arsenal ont peut-être repéré des changements d’équipe avant le match.

Pronostics Champions League 20/21

mariée

721665

Pronostics Champions League 20/21

/static/uploads/2020/10/669362_t_1603915206.jpg

669362

centre

La liste des équipes d’Arsenal sur le site Web de l’UEFA compte désormais trois nouveaux ajouts avant le match de jeudi, avec l’arrivée de Zane Monlouis, Omari Giraud-Hutchinson et Charlie Patino.

Jeorge Bird – l’une des principales sources en ce qui concerne les jeunes d’Arsenal – a également signalé cela, avec une suggestion que Giraud-Hutchinson aurait peut-être signé un nouvel accord.

Monlouis ajoute de la profondeur à l’arrière central et à l’arrière gauche, tandis que Giraud-Hutchinson peut jouer en tant qu’ailier gauche ou même arrière gauche, la paire adolescente étant désormais en lice européenne.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Patino est l’addition la plus excitante, car il a été pressenti pour la célébrité à Arsenal après avoir excellé chez les moins de 18 ans depuis sa signature de Luton Town.

Patino a récemment signé un accord professionnel, et The Guardian a noté le mois dernier qu’Arteta est un grand fan et qu’il l’a déjà fait s’entraîner avec la première équipe, tel est son talent et son potentiel; maintenant, il a au moins une chance de jouer en Europe, même si cela semble encore loin.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Gary Lineker réagit à la victoire de Leicester City, Chris Sutton dit qu’Ace était « injouable »

Partager : Tweet