Voici comment vous voyez le Borussia Dortmund en Ligue des champions

Après la victoire 2-0 contre le Zenit St. Petersburg contre le FC Bruges, le BVB espère désormais les trois prochains points. Vous pouvez découvrir ici comment regarder le match de groupe de la Ligue des champions en direct à la télévision, en direct et en direct dès aujourd’hui.

BVB au Club Brugge: informations sur le jeu

Après une victoire et une défaite lors des deux premiers matches de groupe de Ligue des champions, le Borussia Dortmund affrontera le FC Bruges ce mercredi 4 novembre. L’arbitre slovène Damir Skomina sifflera pour le match à 21 heures au stade Jan Breydel de Bruges.

BVB au Club Bruges: aujourd’hui en direct à la télévision et en direct

Quiconque veut voir BVB en action contre le Club Bruges aujourd’hui le fera Ciel avoir besoin. Le diffuseur de télévision payante diffuse le jeu en direct et en intégralité sur le diffuseur Sky Sport 2 HD. Kai Dittmann accompagne le public à travers le jeu devant leurs écrans pendant plus de 90 minutes.

Sur Ciel une conférence avec tous les matchs de la soirée de la Ligue des champions peut également être vue à partir de 18h55. Il comprend également le FC Bruges contre Dortmund. La conférence se déroule sur l’émetteur Sky Sport 1 HD.

En plus de l’offre TV de Ciel l’émetteur peut également être utilisé via un flux en direct. Il existe deux options pour accéder au contenu. Pour une chose SkyGoAbonnement et d’autre part que SkyTicket. Il y a des coûts pour les deux variantes.

BVB au Club Bruges dans le téléscripteur en direct

Comme alternative au Ciel Offre TV et livestream SPOX un ticker en direct prêt à lire. Cela vous donne un aperçu de toutes les scènes de jeu importantes.

Vous pouvez trouver le téléscripteur en direct du match Bruges contre Dortmund ici.

Vous pouvez trouver le téléscripteur en direct de la conférence du mercredi ici.

BVB au Club Bruges: les line-up attendus

Club Bruges:

Mignolet – Clinton, Mechele, Deli – Shaper, Zipper, Vanaken – Diatta, Sobol – De Ketelaere – Dennis

Borussia Dortmund:

Bürki – Piszczek, Akanji, Delaney – Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro – Sancho, Reyna – Haaland

BVB: le calendrier de la Ligue des champions en un coup d’œil