Animal Kingdom renouvelé pour la saison 5? Quand Shawn Hatosy et Ben Robson reviennent-ils à l’écran?

«Animal Kingdom» est une série télévisée d’Amérique qui est basée sur le film du même nom de David Mischod. Le drame télévisé est développé et produit par Jonathan Lisco. Il s’agit d’un feuilleton familial de crime. The Animal Kingdom est initialement présenté sur TNT et plus tard disponible sur le service de streaming Netflix. The Animal Kingdom est l’un des bons drames de la famille Crim. Voici tout ce que nous savons sur le règne animal renouvelé pour une cinquième saison à venir.

Animal Kingdom Season 5 Date de sortie

Le règne animal est à l’origine venu le 14 juin 2016. Jusqu’à présent, il a sorti quatre saisons avec 49 épisodes. Après la quatrième, la saison a également été renouvelée et adaptée pour une autre saison. La nouvelle relative au règne animal renouvelée pour la cinquième saison a été publiée le 26 juillet 2019, via la page officielle du drame sur Twitter.

Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la cinquième saison. Il était prévu que la saison soit publiée cette année. Mais, les productions ont été interrompues à partir du 16 mars 2020, en raison de la pandémie de coronavirus en cours. La production n’a pas non plus commencé. Il n’y a pas non plus de bande-annonce ou de teaser officiel d’aucune sorte. Il faudra un certain temps pour que la série arrive comme il semble.

Le casting attendu

Le casting officiel de la saison à venir n’est pas encore confirmé. Certains acteurs peuvent inclure Shawn Hatosy, Ben Robson, Jake Weary, Finn Cole et Rigo Sanchez. Dans la saison à venir, Schtroumpf ne serait pas vu.

Que peut-il se passer dans Animal Kingdom Season 5?

On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue car elle est toujours tenue secrète. On s’attend à ce que la prochaine saison dépeigne la lutte et la guerre pour le pouvoir alors que le chef de famille est décédé. Il est à espérer que la saison 5 arrivera bientôt car beaucoup l’attendent.