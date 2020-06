Dwayne Johnson & Kevin Hart ont mis leur amitié à l’épreuve et à deviner quoi?

Dwayne Johnson et Kevin Hart ont leur façon amusante de se torréfier mutuellement et le lien qu’ils partagent tous les deux à un niveau plus profond. Le lutteur professionnel devenu acteur a eu de nombreux films à succès comme Fast & Furious & Jumanji. Et Kevin ne manque pas non plus. Faire rire les gens et avoir une bonne part de succès en tant qu’acteur. Comme un couple amoureux-colombe où ils trouvent tous deux du réconfort à se rôtir de la manière la plus sauvage et la plus hilarante. Tout comme Ryan Reynolds a ce lien avec Hugh Jackman. En plus de se soutenir et d’être toujours là les uns pour les autres, dans leurs jours les plus brillants et les plus sombres et en nous donnant des objectifs d’amitié majeurs. Lisez la suite pour en savoir plus sur la bromance sauvage et incroyable qu’ils ont les uns pour les autres.

Ce que Dwayne Johnson a pensé quand il a rencontré Kevin Hart.

L’acteur rapide et furieux a déclaré que lui et Kevin savaient tous les deux que nous voulions travailler ensemble. Après une rencontre fortuite dans la remise des prix. Johnson a déclaré au Hollywood Reporter dans une interview en 2016. Ils ont tous deux réalisé leur souhait en apparaissant ensemble dans le film « Central Intelligence ». Contrairement à d’autres stars d’Hollywood, Johnson et Hart se sont liés instantanément et ont trouvé beaucoup de grandes choses en commun. « Dans ma vie professionnelle, je n’ai jamais eu une aussi bonne chimie avec quelqu’un d’autre que Kevin Hart ». « Nous avons cette chimie fraternelle et c’est une chose cool que je puisse partager la chimie folle avec lui ».

Ils se font passer pour les autres et définissent des surnoms.

Comme tout bon ami, Dwayne est assez connu pour lancer des remarques pleines d’esprit et hilarantes sur Kevin. Dans les décors de Jumanji, ils ont été aperçus en train de rire, de rôtir et de s’amuser. Dwayne et Kevin se sont également donné des surnoms, et les deux sont tout aussi hilarants. Avec Dwayne, Hart se réfère à «Snack Sized Denzel» et Kevin à Johnson en tant que «DJ».

Les querelles spirituelles de Dwayne et Kevin sur les réseaux sociaux

Comme un chat et une souris, Johnson et Hart, dans toutes les situations, se trollent sauvagement avec un esprit inégalé. Ce qui vous fera éclater de rire. Et est bien documenté sur leur plateforme de médias sociaux. Les deux photoshop se font face et se mettent sur Instagram avec une légende amusante.

Et en réponse à cela, Kevin a également fait un retour épique avec le jeu Photoshop.