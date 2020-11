Andrew Johns révèle pourquoi la leçon de Tom Trbojevic pourrait débloquer la star d’Origin

La ligue de rugby Immortal Andrew Johns admet que le centre de la Nouvelle-Galles du Sud, Jack Wighton, devra peut-être retirer une page du livre de Tom Trbojevic si les Blues veulent avoir le moindre espoir de niveler la série Origin demain soir.

Avant leur défaite choc dans le premier match contre les Maroons, Wighton était le toast de la compétition, marquant 13 essais et récoltant huit passes décisives pour Canberra en une année qui lui a valu les honneurs du joueur de l’année Dally M en tant que cinq huitième.

Mais de retour dans les centres pour les Bleus, Wighton a subi un premier match de série silencieux selon ses normes, mis en évidence par sept plaqués manqués.

Johns a déclaré que le joueur de 27 ans pourrait avoir besoin de prendre une feuille du livre de jeu Trbojevic pour NSW pour tirer le meilleur parti de lui. Trbojevic était sans doute le meilleur joueur des Blues de la série de l’année dernière, jouant dans un rôle de centre droit qui a été adapté pour lui permettre de flotter et d’attaquer les Maroons en tant que deuxième arrière.

Tommy Turbo double pour les Blues

Trbojevic a remporté deux essais lors du deuxième match crucial de l’année dernière, uniquement sur sa capacité à pousser en soutien à l’intérieur de James Tedesco.

Nouvelle Galles du Sud contre Queensland État d’origine 2020: 2e tour Voir aussi Arrestation de Dean Laidley, Kane Cornes appelle l'AFL à prendre ses responsabilités dans le bien-être des entraîneurs Stade ANZ – Mercredi 11 novembre, 9h10 Queensland contre Nouvelle Galles du Sud État d’origine 2020: 3e tour Stade Suncorp – Mercredi 18 novembre, 9h10 Balayez pour en voir plus

« Je ne fais vraiment rien, Teddy fait tout. Je pousse juste au milieu », a déclaré Trbojevic à l’époque.

« Quand il aura le foot, tu sais juste que quelque chose va se passer, alors je vais essayer de me cacher quelque part. »

Johns a déclaré que les Blues pourraient avoir besoin de recréer une combinaison similaire pour niveler la série et améliorer le record d’entraîneur Origin de Brad Fittler à 3-0.

James Tedesco (R) parle à Tom Trbojevic (L) lors d’une session de formation sur l’état d’origine du New South Wales Blues (Getty)

Lorsqu’on lui a demandé si Wighton pouvait assumer le vide laissé par Trbojevic, qui n’est pas disponible dans cette série en raison d’une blessure, Johns a expliqué ce qui devrait arriver pour que cela fonctionne.

« Vous devez construire des décors et préméditer des décors là où vous savez que vous allez être dans certaines zones du terrain – que vous inondiez le milieu et ameniez Jack avec James Tedesco », a déclaré Johns à Wide World of Sports ‘ Le plan directeur.

« Absolument [Wighton can] mais vous avez besoin de lui pour flotter.

«C’est difficile parce que vous avez besoin de lui pour tenir sa largeur et se mettre en formation avec son backrower.

« À partir de certains départs – que ce soit un abandon ou un tap dans des situations d’attaque, vous pouvez construire des ensembles où il peut se rendre dans cette zone sur le terrain. »