Objectif rapporté de 18 millions de livres sterling d’Everton claqué après une défaite de 4-1 n’a rien ‘contribué’ – .

La cible d’Everton rapportée, Isco, a subi un dimanche misérable avec la légende du Real Madrid Predrag Mijatovic en tête des plaintes après une défaite choquante 4-1 contre Valence, s’adressant au Carrusel Deportivo.

La crise n’est jamais loin au Mestalla ou le Santiago Bernabau et, avant l’intrigant affrontement de la Liga hier soir, deux des plus grandes équipes espagnoles étaient sous le microscope.

Mais bien que le Real n’ait pas mis le feu au monde en 2020/21, subissant de récentes défaites choc contre Cadix et Shakhtar Donetsk, personne ne prévoyait que l’équipe de Zinedine Zidane serait balayée de manière aussi brutale par une équipe de Valence auparavant terrible.

Grâce à un trio de pénalités de Carlos Soler et à un but contre son camp de Raphael Varane, l’ancien patron de Watford, Javi Gracia, célébrait une victoire choc 4-1 contre les 13 fois champions d’Europe.

Et bien qu’Isco ne soit pas le plus gros problème pour une équipe madrilène dont la défense relâchée a été à nouveau exposée, une autre performance anonyme n’a pas non plus fait beaucoup de bien à la réputation de glisse du meneur de jeu.

En tant que gérant de Madrid a écrit dans ses notes de joueurs d’après-match: «Est-ce que (Isco) a même joué? Apparemment, il l’a fait, pendant 82 minutes.

«Les joueurs doivent corriger les entraîneurs», dit Mijatovic, qui pense que la tactique de Zidane est à blâmer pour ne pas avoir réussi à tirer le meilleur parti d’Isco.

«Si vous ne me mettez pas dans une position où je peux apporter quelque chose de positif à mon équipe, je préférerais que vous jouiez un coéquipier (à la place).

«Les joueurs savent dans quelle condition physique ils se trouvent et ce qu’ils peuvent donner à chaque position. Isco n’a peut-être pas été très sincère avec lui-même, mais dans ces conditions, vous devez dire à l’entraîneur: « Je veux jouer, mais à ce poste, je ne contribue rien ».

Isco n’a certainement «rien contribué» pendant 82 minutes oubliables au Mestalla.

Cependant, après avoir rajeuni la carrière de James Rodriguez à Goodison Park, Everton devrait être confiant de faire de même avec Isco (Mirror), désormais évalué à 18 millions de livres sterling.

Dans d’autres nouvelles, Report: Son Heung-min aussi heureux qu’il l’a jamais été, adore jouer pour Mourinho

