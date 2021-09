American Horror Stories : intrigue, casting… on vous dit tout sur les épisodes de ce spin-off sur Disney+

Nombreux sont les fans qui s’impatientent surement de découvrir enfin à quoi ressemble le fameux spin-off de la série d’anthologies horrifiques « Américan Horror Story ». Eh bien, vous n’avez plus à attendre longtemps puisque la nouvelle série intitulée « American Horror Stories » débarque aujourd’hui le 8 septembre sur Disney+ Star après une première diffusion en juillet dernier sur Hulu aux États-Unis. Une très bonne nouvelle pour les fans du genre sachant qu’en plus, ils ont déjà pu découvrir la dixième saison de la série originale. À savoir que cette série dérivée a également été créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk. Que nous réservent alors les 7 épisodes de cette série horrifique ?

« American Horror Stories », c’est quoi l’intrigue ?

Eh oui, Ryan Murphy et Brad Falchuk ont encore beaucoup de choses à nous raconter autour de l’univers de l’horreur. Et pour laisser libre cours à leur imagination, ils ont décidé de directement réaliser une toute nouvelle série dérivée d’American Horror Story. Évidemment, pour ce projet, les cinéastes ont voulu garder le même concept de la série originale, mais au lieu de développer une même intrigue à chaque saison, ils ont préféré en explorer une nouvelle à chaque épisode.

« American Horror Stories » nous fera ainsi découvrir des histoires différentes des unes et des autres, s’inspirant de légendes urbaines et du folklore américain.

La série nous ramènera par exemple dans les deux premiers épisodes dans la maison hantée de la première saison d’American Horror Story. Une maison dans laquelle une jeune fille ainsi que ses deux pères ne vont pas tarder à être tourmentés par des esprits malfaisants. Nous verrons aussi dans les épisodes d’après comment la projection d’un film d’horreur interdit dans un drive-in va rapidement tourner au cauchemar.

Il y aura également au programme l’histoire de plusieurs influenceurs confrontés aux conséquences de la publication d’une vidéo sensible sur le web, celle d’une femme prête à tout et vraiment n’importe quoi pour tomber enceinte, celle d’une famille partie camper en forêt qui va évidemment virer au désastre ou encore l’histoire d’une créatrice de jeu vidéo rêvant de développer un jeu sur la plus célèbre des maisons hantées. Bref, 7 épisodes qui promettent aux abonnés de la plateforme un grand moment de frisson.

Qui verra-t-on au casting de cette première saison ?

Si vous êtes un grand fan de la série originale, vous remarquerez surement au fil des épisodes de ce spin-off que de nombreux visages familiers feront partie du casting. On reverra entre autres l’acteur Dylan McDermott, qui se retrouve de nouveau dans la célèbre Murder House, théâtre de la première saison, mais aussi Matt Bomer (FBI : duo très spécial), Billie Lourd, John Carrol Lynch, Naomi Grossman et Cody Fern, des acteurs qu’on retrouve très souvent dans l’univers horrifique de Ryan Murphy.

D’autres comédiens quant à eux, font leur première apparition, comme Danny Trejo dans le rôle d’un père Noël tueur, Adrienne Barbeau, une comédienne déjà très connue dans le monde des films d’horreur, Kaia Gerber la fille de Cindy Crawford (qui a aussi rejoint en parallèle le casting de la dixième saison d’American Horror Story), Paris Jackson (la fille de Michael Jackson), Madison Bailey que nous pu voir dans « Outer Banks », Sierra McCormick (The Vast Of Night), Tiffany Dupont (9-1-1) et enfin Virginia Gardner de la série « Runaways ». Un casting qui promet de rendre la série très intéressante. Sinon, du côté de la production, on a également une équipe de choc aux commandes, Manny Coto (Les contes de la Crypte), Loni Peristere (Scream Queens), Liz Friedlander (Jessica Jones), Eduardo Sanchez (Supernatural), Max Winkler (Brooklyn 99) et Sanaa Hamri (Crazy Ex-Girlfriend).

American Horror Stories 2021 - Official Extended Trailer HD

Lire cette vidéo sur YouTube

Avant de pouvoir regarder en intégralité la saison 10 de la série « American Horror Story », les fans pourront donc profiter de cette attente pour savoir si cette première saison composée de 7 épisodes parviendra à surpasser ou non la série originale. Rendez-vous alors chaque semaine dès ce 8 septembre sur Disney+ Star pour découvrir un nouvel épisode de la série « American Horror Stories ».