Alexander-Arnold n’aime pas jouer contre Liverpool, 28 ans, à l’entraînement – .

in

Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

L’arrière droit de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a déclaré à iNews qu’il n’aimait pas jouer contre Sadio Mane à l’entraînement.

Le défenseur international anglais a fait l’éloge des trois premiers de Liverpool, Mohamed Salah, Roberto Firmino et Mane.

Le joueur de 22 ans a salué le lien entre le trio, et il a ajouté qu’à l’entraînement, il n’aime pas affronter Mane car l’attaquant de 28 ans est très rapide.

Le jeune a déclaré à iNews: «Incroyable, comme ils sont, la connexion qu’ils ont est irréelle. De temps en temps, je dois jouer contre eux à l’entraînement. En tant qu’arrière droit, je dois affronter Sadio. Il est rapide. Ce n’est pas amusant. »

7 Les plus jeunes débuts du football professionnel: où sont-ils maintenant?

mariée

755482

7 Les plus jeunes débuts du football professionnel: où sont-ils maintenant?

/static/uploads/2020/11/684005_t_1606418886.jpg

684005

centre

Footballeur de classe mondiale

Mane est dans les livres de Liverpool depuis 2016 et s’est établi comme l’un des meilleurs joueurs de l’équipe.

L’attaquant international sénégalais marque des buts, crée des chances pour ses coéquipiers, est un problème constant pour les défenses adverses, est très rapide et regorge de trucs.

Selon WhoScored, le joueur de 28 ans a marqué quatre buts et fourni une passe décisive en huit matchs de Premier League.Il a marqué un but et fourni une passe décisive en quatre matches de Ligue des champions jusqu’à présent cette saison.

Au cours de la campagne 2019-2020, Mane a marqué 18 buts et fourni sept passes décisives en championnat, marqué deux buts et donné une passe en Ligue des champions, selon WhoScored.

Photo de Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, les fans de Millwall réagissent au premier départ en championnat de Tottenham Loanee Troy Parrott