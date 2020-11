Wolfsburg a battu Brême 5-3 alors que Maradona honoré en Bundesliga – Football

in

Wolfsburg et Werder Bremen ont joué un thriller de huit buts alors que Wolfsburg a remporté leur match de Bundesliga 5-3 après avoir rendu hommage à Diego Maradona. Les équipes ont gardé un moment de silence pour le grand argentin, décédé mercredi, avant de produire une efficacité inhabituelle dans un spectacle de football offensif.

Wout Weghorst a marqué deux fois pour aider l’invaincu Wolfsburg à grimper à la cinquième place au début du neuvième tour vendredi.

Les deux équipes ont marqué le moins de buts en Bundesliga, seulement 14 en huit matchs impliquant Wolfsburg, tandis que Brême en avait le deuxième moins avec 20. Brême a fait match nul lors de ses cinq matchs précédents 1-1, et aurait établi un record de Bundesliga pour le plus de matchs consécutifs avec ce score s’il en avait réussi un autre.

Leonardo Bittencourt a déjoué les visiteurs à la 13e minute, mais le défenseur allemand Ridle Baku et le défenseur américain John Brooks ont récemment riposté pour Wolfsburg aux 22e et 25e.

Kevin Möhwald a égalisé à la 35e, moins de deux minutes avant que Weghorst n’obtienne son premier but.

Le but contre son camp du malheureux Brooks a permis à Brême d’attirer le niveau de Brême deux minutes après la pause lorsqu’il a tenté de couper le centre de Milot Rashica.

Mais le deuxième but de Weghorst à la 76e place Wolfsburg sur la bonne voie pour sa quatrième victoire de la saison, et l’expulsion de Möhwald avec son deuxième carton jaune a rendu la tâche de Brême plus difficile.

Le gardien de Wolfsburg Koen Casteels a refusé à Ludwig Augustinsson une égalité tardive, et Bartosz Bialek s’est assuré des points à la cinquième minute du temps additionnel.

Brême est tombé 10e après sa première défaite depuis le premier tour. (AP) AH AH