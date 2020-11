AEW travaille sur le meilleur jeu de console de sa catégorie et sur la simulation de réservation mobile

AEW a au moins deux jeux vidéo en préparation. Avant une révélation officielle la semaine prochaine, le PDG de All Elite Wrestling a parlé des deux jeux de marque AEW auxquels les fans joueront bientôt.

Lors d’une conférence de presse après Full Gear, le dernier pay-per-view d’AEW, le PDG Tony Khan a commenté les deux jeux en cours de développement d’AEW. Transcrit par Sean Ross Sapp de Fightful, l’un sera un jeu de console standard que Khan veut être «le meilleur de sa catégorie», et l’autre une simulation de réservation sur mobile. Le premier fait écho aux commentaires de Kenny Omega en septembre, lorsqu’il a déclaré à GameSpot qu’il pensait que le prochain jeu d’AEW était «probablement le meilleur produit de lutte en tant que jeu vidéo que vous pourriez probablement trouver sur le marché».

Ce dernier permettra aux joueurs de gérer AEW en tant que GM, et a déjà un titre, selon les dépôts de marques: AEW: General Manager. Court, doux et précis. AEW Games organise un événement révélateur le mardi 10 novembre sur tous ses principaux canaux de médias sociaux. À partir de maintenant, l’argent intelligent est sur «l’événement spécial AEW Games 1.0» avec des images de ces deux projets et une date de sortie pour au moins un.

Nous ne savons pas encore qui en est l’auteur – Omega a parlé à syn Sophia dans le passé, le studio japonais qui a fait WCW vs nWo: World Tour, WCW / nWo Revenge et WWF No Mercy pour la Nintendo 64. Aubrey Edwards , un arbitre pour AEW, a travaillé dans le développement de jeux en tant que programmeur et producteur, et prête ces talents à l’entreprise, en suivant sa bio Twitter.

