AC Valhalla Size et Day-One Patch Notes révélés

Ubisoft a détaillé Assassin’s Creed Valhallale patch du premier jour et a révélé la taille du jeu pour chaque plate-forme.

Contrairement aux jeux AAA récents, Valhalla est livré avec une taille de fichier raisonnable de 45 Go sur la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Son patch du premier jour ne semble pas non plus significatif; il résout certains bogues et problèmes de performances, et ajoute des packs audio localisés et du Codex.

Les notes de patch pour la version 1.0.2 sont les suivantes:

AMÉLIORATIONS DU JEU:

Ajustement de l’équilibrage du jeu

Correction de diverses nuisances liées aux quêtes

Amélioration des performances et de la stabilité

Correction de bogues divers

CONTENU:

Ajout de packs audio localisés supplémentaires. La disponibilité varie selon les régions, consultez notre article pour les langues prises en charge pour obtenir une ventilation complète.

La disponibilité varie selon les régions, consultez notre article pour les langues prises en charge pour obtenir une ventilation complète. Le Codex: Nous sommes ravis de révéler que la base de données animée bien-aimée reviendra avec Assassin’s Creed Valhalla comme «Codex». Le Codex comprend deux parties, la base de données et les didacticiels.

Base de données

La base de données fournit des informations sur le monde et ses habitants

Tutoriels

Tutoriels fournit des informations sur tout ce que vous avez appris jusqu’à présent

Valhalla Cela ressemble à un jeu complet en soi, mais ceux qui ont faim de plus de contenu pourront se procurer deux packs d’extension au printemps et à l’été 2021. Colère du Druides emmènera les joueurs en Irlande pour «percer les mystères d’un culte druidique ancien et mystérieux, en traquant et en découvrant leurs membres», et Le siège de Paris donnera aux joueurs «la chance de revivre la bataille la plus ambitieuse de l’histoire des Vikings avec des personnages historiques clés de Frankia déchirée par la guerre».

Assassin’s Creed Valhalla sera disponible à partir du 10 novembre. Restez à l’écoute pour notre revue du jeu, qui sortira bientôt.

[Source: Ubisoft]