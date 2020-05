Tandis que Temps de l’aventure créateur Quartier Pendleton et comédien Duncan Trussellsérie animée pour adultes L’Évangile de minuit a attiré des critiques élogieuses et un grand nombre de globes oculaires sur Netflix, Ward n’a pas oublié les aventures sans fin de nos héros Finn et Jake. HBO Max a annoncé l’année dernière que Ward et l’équipe se rendraient au nouveau service de streaming de WarnerMedia pour une série de quatre spéciaux d’une heure sous la bannière de Adventure Time: Distant Lands, et maintenant les fans regardent la bande-annonce de la première des deux spéciales prévues pour cette année.

Dans « BMO », le projecteur brille sur le robot adorable de la série originale. Quand il y a une urgence spatiale mortelle dans les confins de la galaxie, il n’y a qu’un seul héros à appeler, et ce n’est probablement pas BMO. Sauf que cette fois c’est le cas. Et comme vous êtes sur le point de le voir dans la bande-annonce suivante, BMO ne donnera pas beaucoup de courbe d’apprentissage avec tout le «héros». À moins que BMO ne veuille finir avec du pain grillé:

Voici ce que les téléspectateurs peuvent attendre des trois autres spéciaux: « Obsidian » met en lumière Marceline et la princesse Bubblegum alors qu’ils se rendent dans l’imposant et magnifique royaume du verre (et au plus profond de leur passé tumultueux) pour éviter une catastrophe bouleversante. À « Wizard City », nous suivons Peppermint Butler comme il recommence au début: juste un autre élève inexpérimenté de la Wizard School. Quand des événements mystérieux sur le campus jettent des soupçons sur Pep et son passé mouvementé, peut-il maîtriser les arts mystiques à temps pour prouver son innocence? Enfin, « Together Again » réunit Finn et Jake une fois de plus, alors qu’ils retrouvent leur lien fraternel tout en se lançant dans l’aventure la plus importante et la plus durable de leur vie.

Le post Adventure Time: Distant Lands Trailer: BMO devient le héros dont ils ont besoin est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook