PUNCHLINE se prépare à voler la vedette dans JOKER 80TH ANNIVERSARY 100-PAGE SUPER SPECTACULAR First Look

DC Le Joker: Super Spectaculaire # 100 du 80e anniversaire est maintenant prévu pour la sortie le 9 juin, mais c’est son nouvel allié Punchline qui est prêt à voler la vedette car ses créateurs, l’écrivain James Tynion IV et Mikel Janin, partageront son origine dans cette anthologie.

Newsarama a un premier aperçu de cette histoire, ainsi que « Birthday Bugs » de Tom Taylor et Eduardo Risso, et « Kill the Batman » de Gary Whitta, Greg Miller et Dan Mora. Voici

Description de DC de ces trois histoires:

« CE QUI VIENT À LA FIN D’UNE JOKE? » – Tournant hors des pages de sa série la plus vendue sur Batman, le scénariste de la série James Tynion IV raconte l’histoire du nouveau personnage sensationnel Punchline! Avec l’art stellaire de la célèbre équipe artistique de Mikel Janín et Jordie Bellaire.

« BOGUES D’ANNIVERSAIRE » – Le Joker devient clown d’anniversaire dans ce conte de Tom Taylor et Eduardo Risso. Lorsque le Joker se rend au domicile d’un complice qui lui a fait du tort, il trouve le jeune fils de l’homme assis seul à cueillir des insectes sur son perron. Le garçon suppose que le Joker est le clown pour sa fête d’anniversaire et lui dit que personne ne vient. Le Joker trouve cela inacceptable et fait le tour du quartier, «convainquant» les familles d’assister à la fête d’anniversaire et d’en faire la meilleure journée de sa vie. Quant au père du garçon, il est dans le pire moment de sa vie!

« TUEZ LE BATMAN » – Dans une histoire se déroulant dans un avenir pas si lointain, le Joker a finalement réalisé son rêve de tuer le Batman et nous voyons tout l’univers DC en deuil. Mais cet acte ne fournit pas la catharsis que le Joker pensait que cela aurait… il a besoin d’un rappel… quelque chose au mémorial public de Batman peut-être? Écrit par le scénariste de renom Gary Whitta, l’écrivain / podcasteur populaire Greg Miller et le dessinateur étoile montante Dan Mora.

Vous pouvez voir la masse croissante de couvertures pour ce spécial ici.

LE JOKER 80E ANNIVERSAIRE 100 PAGE SUPER SPECTACULAIRE # 1

écrit par BRIAN AZZARELLO, PAUL DINI, DENNIS O’NEIL, SCOTT SNYDER, TOM TAYLOR, JAMES TYNION IV, etc.

art par RAPHAEL ALBUQUERQUE, LEE BERMEJO, SIMONE BIANCHI, TONY S. DANIEL, MIKEL JANÍN, JOCK, JOSÉ LUIS GARCÍA-LÓPEZ, EDUARDO RISSO, RILEY ROSSMO, etc.

couverture par GREG CAPULLO

Le Clown Prince of Crime célèbre 80 ans de chaos! Le Joker a été le plus grand méchant de la bande dessinée depuis ses débuts et pour célébrer, nous avons un who’s who des plus grands talents de la bande dessinée donnant à l’Arlequin de la haine le rôti d’anniversaire qu’il mérite. Les histoires présentent une gamme de terreur et d’anarchie, montrant comment le Joker a impacté Gotham City de la police à Arkham Asylum, de la pègre locale au Chevalier noir et à ses alliés! Assurez-vous de vous inscrire à cette fête d’anniversaire – vous ne voudriez pas vous réveiller avec un poisson Joker à votre porte, n’est-ce pas?

FORMAT PRESTIGE | ONE-SHOT | EN VENTE 06.09.20

9,99 $ US | 96 PAGES

FC | DC