Activision promet d’apporter le «plus grand arsenal d’armes jamais vu» à Warzone, y compris des armes de Modern Warfare et de Black Ops Cold War

Image via Activision

La table des armuriers devra être étendue car il y a beaucoup de nouvelles armes à venir Call of Duty: Warzone, A révélé Activision aujourd’hui.

Le système de progression des armes, ainsi que le système de progression combiné des personnages, a été détaillé par les développeurs de Appel du devoir: Guerre froide Black Ops plus tôt aujourd’hui. Activision a promis d’apporter «le plus grand arsenal d’armes jamais vu en Appel du devoir » à Warzone, qui comprend de vastes armes du titre précédent Guerre moderne aux côtés de Guerre froide Black Ops.

Toutes les armes que les joueurs ont débloquées Guerre moderne et Guerre froide Black Ops sera disponible dans Warzone, A déclaré Activision, y compris des variantes de plans des classes primaires et secondaires. Différentes armes sont destinées à être ajoutées consécutivement tout au long de chaque nouvelle saison, afin que les joueurs puissent gagner de nouvelles armes simplement en sautant dans un match.

Cette intégration ne coïncide qu’avec Warzone, pourtant. Par conséquent, les joueurs ne peuvent pas utiliser les armes disponibles dans Guerre moderne dans Guerre froide Black Ops et vice versa. le Guerre moderne l’armement serait beaucoup plus avancé pour la période de Guerre froide et le jeu ne partage pas la progression directe avec Guerre moderne car ce sont des entités distinctes. Warzone, d’autre part, comble le fossé entre les versions annuelles.

Mais certaines armes sont partagées entre Guerre moderne et Guerre froide Black Ops. L’AK-47 traditionnel, qui présente une légère différence de couleur, peut être amené à Verdansk, par exemple.

CoD: Guerre froide Black Ops devrait sortir le 13 novembre.

