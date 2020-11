Les extensions de stockage SSD PS5 ne seront pas prises en charge au lancement

La plume dans le capuchon de la nouvelle console PlayStation 5 de Sony est le disque SSD et le contrôleur SSD à architecture personnalisée, mais un SSD en tant que solution de stockage par défaut rend l’expansion du stockage difficile. Bien que la vidéo de démontage de la PS5 nous ait peut-être donné un aperçu de la solution d’extension de stockage SSD de Sony pour la nouvelle console – une baie de stockage SSD interne pouvant accepter plusieurs options de stockage SSD tierces différentes – cette fonctionnalité ne sera pas disponible au lancement. Les joueurs devront attendre une mise à jour de Sony pour obtenir plus d’espace SSD sur leurs consoles PS5.

Sony a confirmé cette nouvelle à The Verge, en disant, au moins en partie, « ceci est réservé pour une mise à jour future. » De retour dans la discussion sur la technologie Road to PS5 de Mark Cerny en mars, il a confirmé qu’il existait peu ou pas de SSD sur le marché public qui pourraient correspondre aux exigences de vitesse du contrôleur SSD personnalisé de la PS5. En raison du travail personnalisé de Sony effectué sur le SSD, pas n’importe quel SSD M.2 s’insère, et avec quelques options disponibles actuellement qui pourraient même fonctionner, Sony choisit de laisser la baie d’extension SSD inactive jusqu’à ce qu’une future mise à jour le permette. .

L’idée est que tout SSD d’extension utilisé devra avoir une bande passante minimale de 5,5 Go / s, une connexion PCIe Gen 4 et avoir la bonne taille et la bonne forme pour s’adapter à la baie d’extension. The Verge a contacté tous les fabricants de clés USB PCIe Gen4 qu’ils pouvaient – en notant qu’il n’y en avait vraiment pas beaucoup à l’heure actuelle – et aucun d’entre eux n’a pu confirmer la compatibilité avec la PS5.

Actuellement, il n’y a pas de délai indiqué pour la disponibilité de cette mise à jour. Sony a précédemment déclaré qu’il proposerait une liste d’extensions SSD compatibles une fois que la société aurait commencé les tests pour garantir l’ajustement et le fonctionnement, et j’espère que cette mise à jour viendra plus tôt que tard. Des rumeurs récentes ont suggéré que le SSD intégré de 825 Go de la PS5 pourrait avoir aussi peu que 667 Go d’espace utilisable. Compte tenu des rapports de jeux comme Call of Duty Black Ops Guerre froide occupant 133 Go, et celui de Sony Spider-Man Miles Morales occupant entre 50 Go et 105 Go (avec Édition remasterisée de Spider-Man), les joueurs auront bientôt besoin d’options d’extension de stockage SSD PS5.

Cette limitation ne s’applique pas au disque dur externe et au stockage SSD pour les jeux PS4 joués via la rétrocompatibilité. Cette fonctionnalité sera disponible immédiatement et ne nécessitera pas de mise à jour, vous pourrez donc au moins libérer de l’espace SSD en plaçant tous vos jeux PS4 sur un disque externe.

Remplissez-vous rapidement votre SSD PS5? Quand pensez-vous que Sony activera enfin l’option d’extension de stockage SSD sur la PS5?