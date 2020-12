Accident de Romain Grosjean en F1, GP de Bahreïn

Le halo a peut-être sauvé la vie de Romain Grosjean, mais la Formule 1 a encore de grandes questions à répondre après son horrible accident du GP de Bahreïn, a déclaré le quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Grosjean s’est échappé avec seulement des brûlures mineures lorsque sa voiture a été déchirée en deux par une barrière et a explosé en flammes dimanche.

Le halo, l’ajout de sécurité 2018 de la F1 qui entoure le cockpit du conducteur, a empêché une tragédie, tout comme les réactions rapides de Grosjean, des commissaires de piste et du personnel médical.

Pourtant, Vettel s’est demandé comment la voiture Haas de Grosjean avait traversé la barrière de sécurité puis avait explosé en boule de feu.

Un énorme incendie engloutit la voiture de Romain Grosjean lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

« Je n’ai pas beaucoup regardé les images parce que je ne voulais pas vraiment mais le principal est qu’il est sorti. Je ne sais pas comment, pour être honnête », a déclaré Vettel, qui avec Grosjean est un Grand Prix Directeur de l’Association des conducteurs.

«Mais de toute évidence, le garde-corps n’est pas censé tomber en panne comme ça. Je veux dire, c’est bien que les voitures soient plus sûres qu’avant, mais le garde-corps ne devrait pas tomber en panne et la voiture ne devrait pas prendre feu de cette façon.

« Il y a beaucoup de précautions pour que ça n’échoue pas, donc je ne sais pas ce qui s’est passé là-bas. Je pense que c’est difficile à dire à ce stade mais l’essentiel est évidemment qu’il soit sorti. »

Un commissaire de piste court pour éteindre la voiture de Romain Grosjean au Grand Prix F1 de Bahreïn. (AP)

Le pilote McLaren Carlos Sainz a fait écho aux requêtes de Vettel.

« Je ne m’attendais pas honnêtement à ce qu’une voiture de Formule 1 et une armco génèrent ce genre d’accident », a déclaré Sainz.

«C’est définitivement quelque chose que nous devons examiner en tant que sécurité générale, sans pointer du doigt du tout.

«C’est un autre jour où nous devons apprendre en tant que sport, comme nous devons apprendre des jours comme le Mugello et les jours d’Anthoine par exemple.

« Il y a toujours une opportunité de se sentir chanceux que rien de majeur ne se soit produit aujourd’hui et toujours une opportunité d’apprendre et de continuer à rendre ce sport aussi sûr que possible. »

L’avant de la voiture de Romain Grosjean est récupéré après avoir été incinéré lors d’un accident lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

Sainz a été impliqué dans un empilement au Mugello, causé par un redémarrage bâclé, tandis qu’Anthoine Hubert a été tué lors de la course F2 Belgique 2019.

Ce n’est pas seulement l’accident qui apporte un examen minutieux à la F1, mais la réponse immédiate lors de la diffusion de la course.

Le pilote australien de Renault, Daniel Ricciardo, était furieux que l’accident de Grosjean ait été joué à plusieurs reprises à la télévision.

« Je veux exprimer mon dégoût et ma déception face à la Formule 1 », a déclaré Ricciardo.

« Pour moi, c’était du divertissement et ils jouent avec toutes nos émotions et j’ai trouvé que c’était assez dégoûtant. »