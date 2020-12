AMC Networks nomme Aisha Thomas-Petit Chief Diversity, Equity and Inclusion Officer

AMC Networks a nommé Aisha Thomas-Petit comme première directrice de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, a annoncé la société lundi.

Dans le rôle nouvellement créé, Thomas-Petit «jouera un rôle essentiel dans l’établissement de la stratégie, de la feuille de route et des mesures de réussite pour construire, développer et retenir une communauté de talents diversifiée et inclusive au sein de l’effectif de l’entreprise, ainsi que derrière la caméra et sur -screen », selon l’annonce.

Thomas-Petit rejoint AMC Networks après avoir quitté ADP, où elle occupait récemment le poste de responsable de la diversité, de l’inclusion et de la responsabilité sociale des entreprises. Elle est également un vétéran de Barclays Capital et Lehman Brothers, où elle a été directrice des ressources humaines pour les opérations mondiales.

«La diversité, l’équité et l’inclusion sont plus que des impératifs commerciaux qui stimulent la créativité et stimulent l’innovation; ils sont au cœur de ce que nous aspirons à être et sont imbriqués dans le tissu même de l’entreprise », a déclaré Josh Sapan, président et chef de la direction d’AMC Networks. «Le succès et la passion d’Aisha pour l’intégration de la stratégie commerciale et de la gestion des talents diversifiés pour stimuler la croissance sont parfaits pour notre entreprise, en particulier alors que nous continuons de réorienter nos activités pour nous concentrer davantage sur le numérique. Ce rôle apportera un nouveau niveau de concentration intégré à notre évolution et nous attendons avec impatience le leadership et le partenariat d’Aisha alors que nous continuons à construire une culture plus diversifiée, équitable et inclusive sur notre lieu de travail et dans les histoires que nous racontons.

«AMC Networks et son portefeuille de marques de divertissement respectées ont une longue histoire à proposer au public de nouvelles histoires qui surprennent et ravissent», a déclaré Thomas-Petit. «Je suis fier de me joindre à l’équipe de direction de l’entreprise et j’ai hâte de mettre à profit l’engagement d’AMC Networks en faveur d’un milieu de travail diversifié et inclusif et d’être un foyer d’histoires authentiques qui résonnent; des histoires créées dans un environnement inclusif qui reflètent la riche diversité de nos publics. »