9 films d’horreur dont tout le monde se souvient pour une scène

Les films d’horreur sont un incontournable du cinéma depuis le début du médium.

L’idée que les images sur un écran peuvent être utilisées pour effrayer le pantalon absolu de presque tout le monde semble captiver beaucoup d’entre nous, et c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles tant de cinéastes aiment tester leur main sur le genre. Cela a du sens, vraiment; c’est un défi singulier, cadrer et chronométrer chaque plan pour obtenir la réponse appropriée de votre public, et au cours du siècle dernier, nous l’avons vu perfectionné par Alfred Hitchcock, James Wan et George A. Romero.

Étant donné que ces frayeurs sont souvent profondément ancrées dans nos souvenirs, il s’ensuit que nous nous souviendrons du film pour cela.

Et dans de nombreux cas, c’est exactement ce qui se passe: les films d’horreur se souviennent de leur moment le plus effrayant, celui qui vous saisit le plus.

Il y a d’autres occasions où le moment le plus mémorable est une ligne de dialogue mémorable bien placé, ou une image particulièrement emblématique qui vient symboliser le film lui-même, mais, en termes simples, tant de films d’horreur vous mordent les dents avec un persistant, moment impossible à oublier.