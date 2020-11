Virat Kohli s’ouvre sur le retour du bowling Hardik Pandya dans le deuxième ODI

Le capitaine indien Virat Kohli a admis que sa décision de jouer au polyvalent Hardik Pandya lors des manches de l’Australie dans la deuxième ODI n’avait pas été pré-méditée.

La star du polyvalent a joué pour la première fois dans un ODI depuis la défaite de l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande en juillet 2019, terminant avec des chiffres de 1-24 sur quatre overs, y compris le guichet prisé de Steve Smith.

La décision de Kohli de jouer à Pandya est venue quelques jours seulement après que le joueur polyvalent lui-même ait admis qu’il n’était « pas prêt pour le match » pour jouer au bowling et a envisagé des tournois plus importants tels que la Coupe du monde T20 de l’année prochaine comme plate-forme où il reviendrait dans l’enceinte.

« C’était sorti de nulle part », a déclaré Kohli à propos de la décision de se tourner vers Pandya après la défaite de 51 points de l’Inde dimanche soir.

Hardik Pandya s’est avéré être le choix des quilleurs indiens malgré seulement quatre matchs de bowling (Getty)

« Je lui ai demandé comment il se sentait et il a dit: » Je suis d’accord pour jouer quelques overs « , puis il est entré et s’est senti un peu mieux et a joué deux autres.

« Je pense qu’il a dévoilé le plan de la façon de jouer sur ce terrain. Beaucoup de quilleurs de nos manches ont commencé à jouer au bowling, mais grâce à eux, ils ont joué beaucoup plus régulièrement que nous et ils ont utilisé les dimensions du terrain. ce que nous n’avons malheureusement pas fait. «

Pandya a brièvement quitté le terrain de jeu immédiatement après son quatrième, mais est revenu pour les derniers overs des manches de l’Australie. Il est apparu sans être inhibé par le bowling supplémentaire pendant les manches de batte de l’Inde, terminant avec un 28 balles éraflé.

Kohli semblait avoir défié les souhaits de l’équipe médicale indienne, la direction de l’équipe ayant précédemment déclaré que Pandya ne pouvait jouer qu’un maximum de deux overs par manche pendant la tournée australienne.

Pandya a joué dans un ODI pour la première fois depuis la défaite de l’Inde en demi-finale de la Coupe du monde de l’année dernière (Getty)

L’ancien capitaine australien Mark Taylor a déclaré que la danse délicate entre le capitaine d’une équipe et le personnel médical en termes de gestion de la charge de travail des joueurs était courante.

«C’est toujours le débat», a-t-il dit Grand monde du sport.

«Le personnel médical sera conservateur, comme il se doit, et les capitaines et les sélectionneurs seront moins conservateurs car ils voudront ce qu’il y a de mieux pour leur équipe et l’équilibre de leur équipe.

« L’Australie a choisi Moises Henriques ce match et ils auraient facilement pu choisir quelqu’un comme Cam Green, mais il ne joue pas autant d’overs que Moises.

« Le personnel médical a probablement gagné et a dit soyons plus conservateurs et choisissons le gars qui jouait le plus au bowling. »

Le retour de Pandya dans le bowling a été un succès puisqu’il a réclamé le guichet de Steve Smith (Getty)

Alors que l’attaque inchangée du bowling de l’Inde a été frappée dans toutes les parties du SCG par les batteurs australiens, Taylor a déclaré que le score de l’équipe locale de 4-389 n’était pas une preuve que l’Inde avait mal choisi sa sélection.

« Il est facile de dire avec le recul qu’ils auraient dû choisir un autre quilleur, mais cela aurait-il fait une différence? » il a dit.

«Je regarde quelqu’un comme Jasprit Bumrah, qui est un excellent quilleur, mais dans les deux dernières manches, il a fait le voyage parce que l’Australie est en contact.

« Pour être juste, l’Australie a remporté deux bons lancers et ils en ont profité. »

L’Inde espère éviter un balayage de série lorsque les deux équipes s’affronteront dans le troisième ODI à Canberra mercredi après-midi.