8 nouveaux points forts qui viendront sur la nouvelle Honda City 2020

Honda a révélé la nouvelle ville aux spécifications indiennes et tous les détails à ce sujet ont également été révélés. Voici le top 8 des nouveaux points forts de celui-ci.

La nouvelle génération de Honda City est enfin sortie! En raison de l’issue du coronavirus, la berline a été retardée de 3 mois en Inde. Le lancement est prévu pour juillet et les réservations non officielles ont déjà commencé chez tous les concessionnaires. Tout à l’heure, toutes les spécifications de la City ont été révélées.

La nouvelle Honda City bénéficie de nombreuses améliorations par rapport à la version précédente. Fait intéressant, les quatrième et cinquième générations de City seront vendues côte à côte. Voici donc le top 8 des points forts que nous obtenons sur la nouvelle City qui est meilleure que l’ancienne City et les autres berlines de ce segment.

10 nouveaux points forts de la nouvelle Honda City 2020

1. Moteur diesel conforme BS6

De nombreuses voitures ont perdu leurs moteurs diesel en raison des normes BS6. Même dans le segment de Honda City, à l’exception de Verna, les autres sont tous équipés d’un moteur à essence uniquement. Cela donne à la City un avantage majeur sur les autres berlines dans sa rivalité. La berline continue avec le même moteur diesel i-DTEC de 1,5 litre, couplé à une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses.

2. Le moteur à essence le plus puissant de la catégorie

La nouvelle Honda City continue avec le même moteur i-VTEC de 1,5 litre, mais elle est maintenant légèrement plus puissante. Au lieu des 117 PS précédents, il produit désormais 121 PS. Cela fait de City la berline la plus puissante de la catégorie. Le moteur turbo essence de Verna parvient à produire 120 ch.

3. Plus grande taille

La nouvelle City mesure désormais 4 549 mm de long, 1748 mm de large et 1489 mm de haut. L’empattement est de 2600 mm. Il est maintenant presque 100 mm plus long, 50 mm plus large et environ 6 mm plus court. Cela augmente l’espace cabine de la City, ce qui la rend plus confortable que jamais.

4. Plateforme entièrement nouvelle

Depuis que c’est un modèle de nouvelle génération, la Ville utilise une plateforme plus légère et plus rigide qui est plus sécuritaire. De plus, pour la première fois, il utilise de l’acier à haute résistance qui est également plus solide et plus léger. Cela a également conduit à une réduction du niveau NVH et à une cabine plus silencieuse.

5. Design plus sportif et classe

Les changements de conception sont très subtils mais pourtant évidents. La nouvelle ville s’inspire de l’épée japonaise Katana. Le capot est désormais plus long et plus plat. Étant donné que la hauteur est légèrement plus petite, il parvient à donner un attrait plus sportif que jamais. Après la City de première génération, celle-ci pourrait être la plus sportive de toutes.

6. Plus de premières fonctionnalités du segment

Parmi les premières fonctionnalités du segment, mentionnons l’Agile Handling Assist, la caméra Honda Lane Watch, le Walkaway Auto Lock, la conception du compteur G pour le combiné d’instruments, l’Integrated Alexa Assist et le Weblink. Les autres caractéristiques comprennent un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile de 20,3 cm, un toit ouvrant électrique, des palettes de changement de vitesse, un éclairage ambiant, une lampe frontale automatique et toutes les vitres électriques automatiques et le fonctionnement du toit ouvrant.

7. Fonctions de sécurité avancées

La nouvelle ville a en fait obtenu une cote de sécurité de 5 étoiles dans l’Asean NCAP, ce qui est un autre gros point pour elle. De plus, il dispose de six airbags, de l’assistance à la stabilité du véhicule, de l’aide au démarrage en côte, du système de surveillance de la pression des pneus, de la caméra de recul et du système d’avertissement de dégonflage.

8. Meilleurs chiffres de kilométrage

Les chiffres de kilométrage ne sont pas les meilleurs de leur catégorie, comme toujours mais toujours, décents pour ses moteurs. Les variantes MT offriront 17,8 kmpl tandis que la variante CVT offrira 18,4 kmpl. Les variantes diesel sont livrées avec un rendement énergétique de 24,1 kmpl. Ils sont encore environ 1-2 kmpl meilleurs que leur version BS4.