5 personnages Marvel pour lesquels Kevin Hart serait parfait

Il me semble que Kevin Hart est prêt pour le prochain niveau (et je ne veux pas dire Jumanji: le prochain niveau, si des éclaircissements étaient nécessaires). Ce que je veux dire, c’est qu’après des années à s’établir comme l’une des voix les plus populaires de l’industrie du rire avec sa carrière de stand-up réussie et à décrocher le rôle principal de quelques-unes de ses propres franchises de films de comédie, il semble pousser son efforts pour quelque chose de différent de ce pour quoi il est mieux connu, comme les films Marvel, par exemple.