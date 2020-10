5 des choses les plus effrayantes que vous puissiez vivre dans des jeux sans horreur

J’ai récemment écrit un article sur les jeux les plus effrayants pour jouer à Halloween, que vous pouvez lire ici. Mais tous ces jeux avaient quelque chose en commun – un sentiment d’appréhension constant et omniprésent. Ce ton unique qui vous terrifie aussi longtemps que vous les jouez.

Parfois, la tension et la peur constante sont un peu trop difficiles à gérer, et c’est tout à fait compréhensible. Si vous voulez profiter de l’esprit de la saison effrayante, mais ne pas avoir à faire face à une panique implacable, cet article est pour vous.

Des niveaux étranges aux craintes de saut ponctuelles qui pourraient provoquer un code marron, je vais vous montrer certaines des choses les plus effrayantes à voir dans des jeux autrement non horrifiques.

Nous n’allons pas à Ravenholm – Half-Life 2 (PC, Xbox, Linux, Mac)

Nous savons tous Half Life 2 était l’un des plus grands jeux FPS de tous les temps lors de sa sortie en 2004 (prise chaude: il semble daté maintenant, mais c’est un débat pour une toute autre fois). L’action était géniale, l’atmosphère de science-fiction incomparable et les décors étaient vraiment révolutionnaires. Mais ensuite, nous arrivons au chapitre 6 et découvrons pourquoi ce niveau s’appelle «Nous n’allons pas à Ravenholm».

Dès que vous entrez dans la ville, elle est remplie d’images dérangeantes. Des jambes désincarnées pendent des arbres en guise de salutation pas si chaleureuse. Les murs tachés de sang attirent votre attention sur des corps sciés en deux. La zone est jonchée de zombies et la musique pénètre si bien sous votre peau. C’est aussi là que l’on vous présente les zombies rapides et les crabes de tête, qui sont horribles à gérer quand tout autour de vous fait déjà monter votre tension artérielle.

Bien que le reste du jeu soit plein de bonté de science-fiction, se rendre à Ravenholm et vivre ce contraste saisissant pour la première fois est une période incroyablement effrayante.

Ghost Lady – GTA V (Ps3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X et S, PC)

Rockstar est un expert pour glisser de petits mystères et d’étranges événements ponctuels dans leurs jeux. Red Dead Redemption 2 a des ovnis, des mutants et des vampires à découvrir tout autour de la carte. GTA V a Bigfoot, le Los Santos Slasher et la Ghost Lady.

Maintenant, certes, vous devez faire un peu de fouille pour trouver la Ghost Lady. Ses sons fantomatiques et ses derniers mots peuvent être entendus dans le camping au pied du mont Gordo après 22 heures, mais si vous montez les falaises, vous pouvez l’apercevoir entre 23 heures et minuit.

Tandis que sa bouche ouverte pétrifiée et translucide, Cadre fatal-Aspect similaire est assez étrange, si vous vous dirigez vers l’endroit où elle apparaît, vous verrez le mot «Jock» écrit avec du sang sur le bord de la falaise. Il s’avère que Ghost Lady est Jolene Cranley-Evans, et elle semble imputer la responsabilité de sa mort à son mari, John ‘Jock’ Cranley.

Banshees – Mass Effect 3 (PS3, Xbox 360, PC)

Je détestais ça quand Effet de masse 3 est sorti en 2012. Je les déteste toujours maintenant. Leur première apparition survient au milieu d’une cinématique émotionnelle, où ils poussent un cri douloureux et perçant. Ils peuvent se téléporter sur la carte. Leurs mouvements sont lents, maladroits et dérangeants. Ils prennent un bataillon de balles avant d’abandonner le fantôme, et même lorsqu’ils meurent enfin, ils poussent un dernier cri d’adieu avant de s’effondrer sur le sol. Sans parler de leur forme nue et distendue et de leurs visages horribles.

Ces horribles, horribles Asari mutés m’ont donné envie d’abandonner Effet de masse 3, retirez Shep pour toujours et laissez l’univers se débrouiller tout seul.

Man-Bat – Arkham Knight (PS4, Xbox One, PC)

le Arkham la trilogie était fantastique. Les trois titres de la série ont eu des moments fantastiques et ont été une masterclass absolue sur la façon de faire un jeu de super-héros. Même Chevalier d’Arkham était un grand match malgré ses moments décevants. Cela nous a donné la première expérience de la Batmobile, de nouvelles façons d’utiliser les gadgets et de nombreux boss amusants (moins on en dit sur le titulaire Arkham Knight lui-même, mieux c’est).

Mais ce qui n’était pas du tout amusant, c’était de rencontrer Man-Bat pour la première fois. Vous seriez heureux de parcourir la carte, de profiter du flux pendant que vous planez et que vous plongez dans une bombe autour de l’île de Miagani avant de gravir un autre bâtiment, et BAM! Man-Bat hurlant dans votre visage.

Rocksteady avait déjà réussi ce tour une fois auparavant lorsque Tiny a traversé la glace en l’asile d’Arkham, alors vous pensez que ce ne serait pas trop mal d’être dupé à nouveau. Vous auriez tort. La nature aléatoire de cette rencontre signifie que c’est un moment vraiment déchirant la première fois que cela se produit, et même lors de parties répétées, vous ressentirez toujours la tension jusqu’à ce qu’il relève sa tête laide à nouveau.

Au cœur des bois – The Witcher 3: Wild Hunt (Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S, Switch, PC)

Permettez-moi de commencer celui-ci en vous décrivant un Leshen. Connu comme quelque chose qui ne vit que pour tuer, un Leshen est une créature terrifiante qui chasse les vagabonds solitaires. Dans The Witcher 3: Chasse sauvage, leur tête prend la forme d’un crâne nu de cerf et ils ont des bras en forme de racine qui peuvent s’enfoncer dans le sol pour vous attaquer. Pensez à Groot sur la méthamphétamine.

Dans The Heart of the Woods, la mission vous propose de prendre l’une de ces créatures primitives, avec son armée de loups en colère. Et au cas où le nom de la quête ne le révélerait pas, vous vous battez au plus profond d’une région boisée effrayante. Ce ne serait pas si grave s’il s’agissait d’un combat régulier, mais la bête féroce peut contrôler les animaux autour de lui et se transformera également en un tourbillon de fumée lorsqu’elle sera attaquée.

C’est l’un de ces ennemis qui ne semble pas trop mauvais à première vue, mais plus vous pensez à un, plus vous aurez envie de jeter des cœurs de loup sur un autel sacrificiel pour le garder heureux. Et loin, très loin de vous.

Plus que tout, les cinq exemples ci-dessus montrent qu’un jeu n’a pas besoin d’être particulièrement effrayant pour frapper cette réponse de combat ou de fuite à l’arrière de votre cerveau. À certains égards, ces titres sont plus effrayants que les jeux d’horreur réels. Un changement de ton ou une peur de saut aléatoire peut littéralement sortir de nulle part, puis ne plus jamais se produire. Cela vous laissera un peu inquiet qu’un autre puisse apparaître à tout moment.

Cette liste n’est évidemment pas définitive non plus. Nintendo à lui seul a des tonnes de fluage accidentel et intentionnel dans tout, de Mario 64 à Pokémon Rouge et Bleu. Je pourrais continuer à explorer toutes les différentes choses qui peuvent ne pas vous donner de cauchemars mais qui vous empêcheront certainement de vous endormir pendant un petit moment. Ceux présentés ici ne sont que mes favoris personnels.

Qu’est-ce que tu penses? Quels sont certains de vos moments effrayants préférés dans le jeu? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Attention, si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pourrions obtenir une petite part de la vente. C’est l’une des façons dont nous gardons les lumières allumées ici. Cliquez ici pour en savoir plus.

Partager : Tweet