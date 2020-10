L’attaquant de Bielefeld Fabian Klos fait l’éloge du défenseur du BVB Mats Hummels avant un duel direct: « Great guy »

Samedi, Arminia Bielefeld, promu en Bundesliga, affrontera le Borussia Dortmund (à partir de 15h30 dans le téléscripteur en direct). C’est un match spécial, en particulier pour l’attaquant d’Arminia Fabian Klos, qui affronte l’un de ses joueurs préférés dans un duel direct: Mats Hummels. Klos, qui attend toujours son premier but de la saison, est optimiste quant au match.

« Je ne suis pas seulement un professionnel, je suis aussi un fan de football. Et les champions du monde 2014 sont quelque chose de spécial. Mais c’est pourquoi je ne dis pas à Mats samedi à quel point il est formidable, j’ai hâte de relever le défi. » a déclaré Klos jeudi lors de la conférence de presse de la journée.

Klos déjà révélé dans une interview à la mi-octobre SPOX et Objectif qu’après la promotion, les affrontements avec Hummels et Jérôme Boateng étaient particulièrement spéciaux pour lui, car il « les a vraiment célébrés à la Coupe du Monde ». « C’étaient mes héros. Que je pourrai très probablement maintenant jouer contre les deux et que les deux seront mes adversaires directs: j’en ai envie. »

Il n’avait aucune idée de la façon dont il pourrait marquer son premier but en Bundesliga contre Hummels à l’époque: « En fin de compte, nos entraîneurs vont essayer, comme toujours, d’identifier d’éventuelles faiblesses chez leurs adversaires. Mais ils n’en trouveront pas autant avec l’un ou l’autre. »

En préparation du match contre le BVB, l’apparition du Borussia en Ligue des champions contre le Zenit Saint-Pétersbourg était « bien sûr un must pour nous », mais Klos veut trop de leçons de la victoire 2-0 de Dortmund compte tenu des nombreux matchs pour Dortmund ne tirez pas.

Bien que Bielefeld ait terminé les trois derniers matchs sans points et que la relégation serait « une sensation » selon Klos, l’espoir d’une fin de la série négative est toujours grand: « Nous n’avons aucun doute, je pense que nous pouvons obtenir au moins un point contre Dortmund. . «