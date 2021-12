3 films à regarder si vous avez aimé The Power of the dog

Basé sur le roman éponyme de Thomas Savage de 1967, The Power of the Dog de la réalisatrice et scénariste Jane Campion est un film dramatique occidental qui suit Phil (Benedict Cumberbatch) et George Burbank (Jesse Plemons), frères et riches éleveurs. Leur vie change soudainement lorsque George épouse Rose (Kirsten Dunst), une veuve avec un fils adolescent.

Phil a toujours été abrasif et inutilement cruel envers son frère. Croyant que Rose a épousé George pour de l’argent, Phil tourne sa fureur vicieuse et sa moquerie contre elle et son fils Peter, conduisant le premier à l’alcoolisme. Si vous avez regardé le film et que vous l’avez aimé, voici une liste de recommandations pour vous. Vous pouvez regarder la plupart de ces films similaires à « The Power of the Dog » en streaming.

3. L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford (2007)

Basé sur la fiction historique du même nom de 1983 de Ron Hansen, L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford est un film sous-estimé criminellement qui offre un récit semi-fictionnalisé du meurtre éponyme.

L'ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR LE LACHE ROBERT FORD - Bande annonce Officielle (VF)

The Power of the dog et L’assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford déconstruisent le mythe du héros occidental à travers leurs protagonistes respectifs. De plus, Peter et Robert Ford ont des relations toxiques très similaires avec Phil et Jesse James, respectivement, et ils mènent à la même conclusion fatale.

2. Le Secret de Brokeback Mountain (2005)

Le Secret de Brokeback Mountain du réalisateur Ang Lee est un film dramatique romantique néo-occidental basé sur une nouvelle éponyme de 1997. Il suit les cow-boys Ennis Del Mar et Jack Twist. Leur relation émotionnelle et sexuelle se développe initialement pendant qu’ils travaillent ensemble comme bergers sur la montagne Brokeback et continue d’affecter le reste de leur vie.

Le Secret de Brokeback Mountain - Cinéphonique

Les relations homosexuelles sont rarement représentées dans le genre occidental axé sur l’hyper-masculinité. The Power of the Dog et Le Secret de Brokeback Mountain sont des exceptions éclatantes. Il est fortement suggéré dans l’ancien film que la relation de Phil avec son mentor “Bronco” Henry était à la fois sexuelle et romantique.

1. The Revenant (2015)

Réalisé par Alejandro G. Iñárritu, The Revenant suit Hugh Glass, un vrai pionnier, trappeur de fourrures, explorateur et homme d’affaires. Après que son fils est tué et qu’il est laissé pour mort, Glass s’engage dans une voie de vengeance contre l’homme responsable. Comme The Power of the Dog, The Revenant est l’adaptation cinématographique d’un roman (“The Revenant” de Michael Punke) et d’un film d’une beauté à couper le souffle.

The Revenant - Bande annonce teaser [Officielle] VOST HD

Les deux films sont des westerns révisionnistes car ni Phil (ou Peter) ni Glass ne peuvent être classés comme un héros idéal ; Les actions de Phil sont motivées par sa répression sexuelle, tandis que Glass est alimenté par son désir de vengeance. Le film est dispo en streaming sur Netflix et Amazon Prime Video.