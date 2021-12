La Casa de Papel : pourquoi la saison 5 est la dernière ?

La Casa de Papel, l’une des séries les plus populaires de Netflix, vient de s’achever après cinq saisons. Et alors que beaucoup voulaient voir d’autres histoires, la raison de la fin a été révélée par Álvaro Morte lui-même.

La Casa de Papel, la série espagnole lancée en mai 2017 a pris fin le vendredi 3 décembre, lorsque les cinq derniers épisodes de la saison 5 sont apparus sur la plateforme de streaming Netflix pour clore l’histoire de la bande de voleurs dirigée par Le Professeur, le sinistre personnage interprété par Álvaro Morte.

Rappelons que La Casa de Papel est d’abord apparue sur Antena 3, la chaîne de télévision espagnole qui a annulé la série après sa deuxième saison. Bien que lors de sa première, le drame créé par Alex Pina ait réussi à capter l’attention du public, celle-ci a décliné avec le deuxième volet et c’est pour cette raison que la chaîne a décidé de ne pas poursuivre le projet. C’est à partir de là que Netflix a pris le relais.

Netflix a fait de La Casa de Papel l’une des séries policières les plus populaires de la télévision ces derniers temps. Le streamer a repris l’émission en commandant la production de sa troisième saison, amenant cette histoire fascinante sur les écrans de millions de téléspectateurs dans le monde, qui continuent à ce jour à réclamer la poursuite de l’émission. Quelque chose qui n’arrivera sans doute pas.

Comme on le sait, la saison 5 est le dernier volet de La Casa de Papel et l’histoire du Professeur et de sa bande de voleurs se termine donc avec les cinq épisodes qui viennent de sortir. Cependant, il est confirmé qu’un spin-off sur Berlin est en route et sera diffusé sur Netflix en 2023. Beaucoup ont souhaité que la série se poursuive avec une sixième saison, mais depuis le milieu de l’année dernière, il a été dit que la série se terminerait avec la cinquième.

Et il y a des raisons pour que La Casa de Papel s’arrête après cinq saisons, malgré son succès et en ayant des raisons de poursuivre ce phénomène culturel. C’est Álvaro Morte lui-même qui a expliqué pourquoi l’histoire devait se terminer avec le dernier épisode, qui a été diffusé le 3 septembre.

Les derniers épisodes de La Casa de Papel sont disponibles sur Netflix

Les fans de La Maison de papier savent que le professeur est un grand maître de la manipulation et un homme rusé quand il s’agit de s’évader. Cependant, dans les derniers moments de la quatrième saison, il est finalement capturé par Alicia, qui réussit un échec et mat. Dans une interview, l’acteur Álvaro Morte s’est exprimé sur le dénouement de l’histoire du personnage emblématique qu’il a incarné dans la célèbre série Netflix.

“Le professeur est un homme étrange et solitaire, et le rôle montré dans la série n’est qu’un petit chapitre de sa vie. Si l’on parle de la fin de son histoire, j’aimerais le revoir dans la solitude.”

Au cours de la même interview, le créateur de La Casa de Papel, Alex Pina, a également commenté les raisons pour lesquelles la série s’est terminée dans la cinquième saison, déclarant qu’il avait passé des années à réfléchir à la manière de détruire cette bande de criminels et donc son chef. Il a déclaré que la seule façon de mettre une limite au Professeur était de placer le personnage dans des situations irréversibles pour tout le monde, et que le cinquième épisode était le plus approprié pour cela. En d’autres termes, la conclusion de la série était simplement due à des raisons créatives pour la production.