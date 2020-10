3 erreurs clés à éviter lorsque vous jouez au blackjack

Le jeu peut être l’un des passe-temps les plus dramatiques et les plus attrayants à jouer, il n’est donc pas étonnant qu’il soit utilisé comme dispositif pour créer des drames dans les films depuis des décennies. Certains des meilleurs réalisateurs de films au monde ont incorporé le Blackjack américain, le Texas Hold ‘Em Poker et la Roulette européenne dans leurs superproductions pour créer des tensions et garder le public au bord de leurs sièges.

Voici une liste des 5 meilleures scènes de jeu passionnantes de tous les temps, celles qui ont fait circuler le sang et sont devenues emblématiques à part entière.

Casino Royale (2006)

Le jeu a toujours été synonyme de James Bond, des premiers livres d’Ian Fleming aux films à budget de plusieurs millions de dollars que nous apprécions aujourd’hui. En raison de son seul nom Casino Royale allait toujours présenter des scènes de jeu assez exaltantes et cela ne déçoit pas.

Le film entier présente un certain nombre de scènes de casino, mais le meilleur vient quand 007 affronte le méchant archi Le Chiffre à une table de poker à enjeux élevés. Au début de l’échange, Bond perd face à son rival, ne remarquant pas ses bluffs.

Ces premières pertes sont vitales pour Bond, mais comme dans la main finale, avec 100 millions de dollars en jeu, il appelle le bluff de Le Chiffre et remporte une main dramatique, sinon légèrement improbable. Alors que la scène a pu amener de nombreux amateurs de poker à remettre en question son réalisme, elle ajoute sans aucun doute une quantité exceptionnelle de drame au film qui le rend emblématique.

Ne pariez jamais contre James Bond

La gueule de bois (2009)

Dans le film à succès de 1988 Homme de pluie, Le personnage de Tom Cruise exploite les prouesses mathématiques de son frère autiste pour battre le casino et gagner gros sur la table de blackjack. 21 ans plus tard, un classique de la comédie La gueule de bois rend hommage à la scène emblématique de manière hilarante.

Alan, le frère bizarre et un peu étrange du marié s’habille et se dirige vers la table de blackjack. Au fur et à mesure que les cartes sont distribuées, une série d’équations compliquées apparaît à l’écran alors qu’Alan apparaît profondément dans ses pensées.

Après avoir regardé attentivement les cartes, Alan commence à parier gros et finit par gagner! Il n’y a pas beaucoup de drame et de tension dans cette scène car La gueule de bois est avant tout une comédie, mais elle figure sur notre liste en raison de la façon dont elle renvoie parfaitement à Rain Man.

Malheureusement pour ceux qui jouent en ligne, vous ne pourrez pas recréer les héros d’Alan car des sites dignes de confiance comme le casino en ligne 888 ont un générateur de nombres aléatoires en fonctionnement, il s’agit d’un programme informatique complexe qui est responsable de la génération de nombres de manière aléatoire, ce qui rend impossible de comptez les cartes, mais vous pouvez toujours trouver beaucoup de plaisir et de drame lorsque vous vous connectez et jouez au Blackjack américain.

Cette scène hilarante rend hommage au film classique Rain Man de manière amusante

Cool Hand Luke (1967)

Bien qu’il soit sorti il ​​y a plus de 50 ans, ce film emblématique a encore assez de drame et d’action pour captiver le public moderne. Le principal protagoniste du film, Luke Jackson – parfaitement interprété par Paul Newman – est un ancien combattant décoré qui est condamné à deux ans dans un camp de prisonniers de gangs de chaînes pour avoir détruit des parcomètres après une nuit de forte consommation d’alcool.

Au début, Luke a du mal à trouver sa place dans la hiérarchie de la prison, mais il gagne un minimum de respect de la part de ses codétenus après ne pas avoir jeté l’éponge lors d’une brutale bagarre en prison.

Il gagne cependant pleinement le respect des autres détenus après avoir successivement bluffé son chemin vers le jackpot dans une partie de poker intense et dramatique. Son bluff final amène l’un de ses collègues joueurs à prononcer la ligne la plus emblématique du mouvement, « parfois, rien ne peut être vraiment cool. »

Paul Newman est exceptionnel dans sa représentation de Luke Jackson dans ce film classique et le joue vraiment cool dans cette scène emblématique du poker

Rounders (1998)

Au fil des ans, de nombreux réalisateurs ont essayé et échoué de produire un film basé uniquement sur le principe du jeu. Tant d’efforts ont échoué que beaucoup au sein de l’industrie pensaient que le film Rounders de 1998 était voué à l’échec.

Le film a suivi Mike, un étudiant naïf qui a joué ses frais de scolarité, sa petite amie, son diplôme en droit et presque toute sa vie. Dans une tentative désespérée de rembourser ses dettes, Mike finit par emprunter 10 000 $ à son ancien professeur d’université pour participer à un jeu de poker underground.

En fin de compte, Mike réussit un bluff insensé pour gagner le jackpot et remettre sa vie sur les rails, mais pour les téléspectateurs, sa victoire ne ressemble jamais à une certaine chose. Le réalisateur et les scénaristes travaillent ensemble pour construire une scène scintillante pleine de nuances subtiles et de moments de drame individuels qui font de ce film un incontournable absolu.

Les films sur le jeu ne parviennent généralement pas à toucher le public, mais Rounders contredit cette tendance, en particulier avec cette scène de poker incroyablement dramatique.

21 (2008)

Tout le monde aime un film fantastique, mais ce qui capte vraiment l’imagination du public, c’est un film inspiré de faits réels. Avec Kevin Spacey, Laurence Fishburne et Jim Sturgess 21 est l’histoire de l’équipe du MIT qui a utilisé ses compétences en mathématiques pour compter les cartes dans certains des plus grands casinos américains.

Ben, le personnage principal forme une équipe de majors en mathématiques qui comptent les cartes aux tables de blackjack pour gagner d’énormes sommes d’argent. La scène la plus emblématique du film survient lorsque l’équipe se déguise pour retourner au Planet Hollywood, un casino qu’elle a déjà dupé.

Dans la scène, l’équipe s’est frayé un chemin jusqu’à 640 000 $ de gains avant d’être repérée par le personnel du casino et de s’évader. Dans une dernière tournure en tant que Micky, l’un des membres de l’équipe s’enfuit dans une limousine, il libère ses jetons sont faux et qu’il a été mis en place.

Sans ruiner la fin du film, cette réalisation prépare le film pour une finale palpitante qui vous mettra sur le bord de votre siège tout au long.

21 est tellement captivant parce qu’il est basé sur les singeries réelles d’une équipe de comptage de cartes du MIT