Adele offre à l’équipage du Saturday Night Live une cuisine caribéenne

Adele a offert à l’équipage du «Saturday Night Live» un repas dans son restaurant caribéen préféré.

La star primée aux Grammy Awards a animé l’émission humoristique emblématique ce week-end et elle s’est aimée auprès de l’équipe en leur offrant un dîner caribéen giflé après la fin du tournage.

Un initié a déclaré: « Adele a fait tout son possible après la fin de ses fonctions d’accueil.

«Elle a appelé des tas de nourriture de son restaurant caribéen préféré, Negril Village.

«La nourriture était partagée avec le personnel et tout le monde pouvait s’impliquer s’il le voulait. Adele avait du poulet jerk et une salade à la mangue.

« Il était clair que tout le monde était à un tel niveau une fois le tournage arrêté. L’atmosphère était animée et un dîner gratuit pour une partie de l’équipe était un vrai régal. »

Adele, 32 ans, a transformé son style de vie au cours des derniers mois et elle a opté pour les options saines de son cavalier.

La source a déclaré au journal The Sun: « Pour Adele, ils avaient mis du thé vert matcha en poudre et une bouilloire électrique pour qu’elle puisse préparer autant de bières qu’elle le voulait.

« Il y avait aussi du chocolat noir avec des amandes de Whole Foods et quelques bonnes bouteilles de vin. »

Lors de son apparition à l’écran, Adele s’est moquée de sa perte de poids impressionnante.

S’adressant à sa silhouette élancée dans son monologue d’ouverture, le hitmaker ‘Hello’ a déclaré: « Je sais que j’ai l’air vraiment très différent depuis que vous m’avez vu pour la dernière fois. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions COVID et des interdictions de voyager, j’ai dû voyager léger et je ne pouvait apporter que la moitié de moi, et c’est la moitié que j’ai choisie.

La chanteuse née à Londres a également parlé de son histoire avec ‘Saturday Night Live’, après sa première apparition en tant qu’invitée musicale il y a 12 ans.

Elle a déclaré: « Je suis absolument ravie d’accueillir enfin cette émission. Une émission que non seulement j’aime vraiment, mais la série qui a brisé ma carrière ici en Amérique, il y a 12 très longues années.

«J’étais l’invitée musicale en 2008, quand Sarah Palin est venue avec Mme Tina Fey, et donc, de toute évidence, quelques millions de personnes se sont connectées pour le regarder et le reste appartient maintenant à l’histoire.

