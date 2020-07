23savage devient le deuxième joueur à atteindre 11000 MMR dans Dota 2

Nuengnara «23savage» Teeramahanon a réalisé quelque chose qu’un seul autre joueur dans l’histoire de Dota 2 a fait: atteindre 11 000 MMR.

Seul Abed Yusop d’Evil Geniuses a atteint cette cible, devenant le premier à le faire le 13 mai, 12 jours après que 23savage ait franchi pour la première fois le cap du 10 km MMR.

Ce nouveau point de repère n’est devenu possible que grâce à une combinaison de Valve définissant une valeur statique pour le gain et la perte de classement au début de l’année et le manque de voyages de tournois hors ligne permettant aux joueurs plus de temps pour grimper l’échelle compétitive.

23savage a confirmé son statut de 11k MMR sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée, notant qu’il venait tout juste de dépasser le seuil à 11020 MMR. Il est même allé jusqu’à mémoriser son propre usage du héros, se qualifiant de spammeur Morphling car il a joué 559 matchs sur le héros, presque le double de ses jeux sur Juggernaut (son deuxième choix le plus élevé).

Oh !! pas de morph et es spamming ici🤣 – 23savage (@ 23savageDotA) 23 juillet 2020

Voir encore un autre joueur d’Asie du Sud-Est atteindre ce niveau de classement compétitif est surprenant, d’autant plus que 23savage joue toujours dans des tournois avec Fnatic. Abed n’a pas participé à un événement à grande échelle depuis qu’il a remplacé TNC Predator à la série BTS Pro depuis que EG joue en Amérique et il est coincé dans SEA à cause du COVID-19.

Avec la saison actuelle classée qui semble pouvoir durer encore plus longtemps, plusieurs autres joueurs de haut niveau pourraient bientôt rejoindre Abed et 23savage sur ce nouveau piédestal, surtout si vous envisagez la suspension indéfinie de LAN. dota événements dans un avenir prévisible.