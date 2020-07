Mercredi, Apple a lancé iOS 14 beta 3 et iPad OS 14 beta 3 pour les développeurs. Ceci est la première mise à jour, iOS 14 est une mise à jour massive contenant des centaines de nouvelles fonctionnalités. Points forts: La nouvelle interface utilisateur compacte des widgets de l’écran d’accueil comprend une bibliothèque d’applications avec toutes vos applications installées et l’application Messages repensée. Près de deux semaines après qu’Apple ait ouvert au public les versions bêta d’iOS 14 et d’iPad OS 14, la troisième version bêta a été proposée aux développeurs. https://www.google.com/search?q=iOS+14+and+iPadOS+14+beta+3+now+available+to+download+for+developers&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi78YS55ePqAhU2xzgGQHVG_BD4AU2xzgGQHVG_BD4AU2xzgGQHVG_BD4 608 # imgrc = FoqPADyym9w_5M Le 9 juillet, les versions bêta publiques iOS 14 et iPad OS 14 ont été publiées. Il incluait toutes les fonctionnalités et améliorations des deux premières versions bêta destinées aux développeurs. https://worldtoptrend.com/2020/07/ios-14-security-feature-apples-security-is-a-key-element/ iOS 14 beta 3 d’Apple est maintenant disponible avec la mise à jour logicielle iPad correspondante pour les développeurs, iPad OS 14 bêta 3. Pour installer une nouvelle version bêta du système d’exploitation iOS ou iPad: accédez simplement à Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur «Télécharger et installer» au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes. Le post iOS 14 et iPadOS 14 beta 3 maintenant disponibles au téléchargement pour les développeurs est apparu en premier sur World Top Trend.

