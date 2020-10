20 plus grands moments des films du monde sorcier

La franchise Wizarding World est l’une des franchises cinématographiques les plus réussies et les plus importantes de tous les temps et même si les films de Harry Potter sont terminés depuis longtemps, c’est toujours une propriété dominante aujourd’hui et un autre film est en route l’année prochaine. Ce qui est impressionnant, c’est que non seulement ces films ont connu un succès fulgurant, mais ils le méritent plus que cela.

Avec une excellente narration, des graphismes époustouflants et l’un des meilleurs moulages de toutes les grandes séries hollywoodiennes, ces films ont complètement livré pour la plupart et inévitablement, ils sont absolument pleins de scènes inoubliables. L’enfer, même Harry Potter et le prince de sang-mêlé, qui est sans doute le pire des films de Harry Potter, contient quelques scènes vraiment incroyables. Alors, quelles sont les meilleures scènes des films Wizarding World?

Honnêtement, on n’a que l’embarras du choix car les films, malgré leur qualité variable, contiennent de grandes quantités de magie cinématographique. Pourtant, quelque chose doit venir en tête.

Des décors exaltants aux gags hilarants, des rebondissements de génie aux scènes de mort déchirantes, voici les plus belles scènes que la plus légendaire des franchises nous a données jusqu’à présent …