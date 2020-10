Sony Interactive Entertainment détaille les nouvelles options d’accessibilité PlayStation 5

Image via Sony

Avec la sortie de la prochaine génération de consoles, Sony travaille sur de nouvelles façons de rendre la PlayStation et ses jeux plus accessibles, en particulier pour les personnes handicapées.

La PS4 disposait d’un large éventail d’options d’accessibilité, y compris la synthèse vocale, l’inversion des couleurs et le mappage des boutons, mais la PS5 s’efforce d’améliorer tout cela avec sa technologie de nouvelle génération. Avec la PS5, les joueurs auront accès à la dictée vocale, grâce au contrôleur DualSense doté d’un micro intégré et à l’utilisation d’un clavier virtuel.

Une nouvelle fonction de lecteur d’écran pour les utilisateurs aveugles et malvoyants avec des options pour entendre tout texte à l’écran sera également disponible. Les utilisateurs sourds et malentendants peuvent taper des messages texte, qui seront parlés à haute voix aux autres joueurs qui font la fête avec eux. Ces deux fonctionnalités prendront en charge plusieurs langues, sur lesquelles vous pouvez en savoir plus sur le blog du SIE.

En plus de ces fonctionnalités, la PS5 prend en charge la correction des couleurs qui permettra aux utilisateurs d’ajuster les couleurs dans les jeux, et certains jeux permettront aux utilisateurs de s’ajuster aux paramètres communs avant le chargement. La console fonctionnera également pour inclure des améliorations audio améliorées pour fournir aux joueurs meilleure conscience spatiale pour autant de titres que possible.

Le contrôleur DualSense permet une grande partie de cela et permettra également aux joueurs d’ajuster le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs à leur guise. Vous pouvez en savoir plus sur la manière dont Sony travaille pour améliorer l’accessibilité pour les joueurs PS5, au sein du SIE en tant qu’entreprise et dans la communauté des joueurs sur le blog SIE.