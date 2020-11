12 films Netflix à regarder si vous aimez les histoires de crime

IELLO Detective - L.A. Crimes

bienvenue dans les annees 80 ou los angeles est une ville gangrenee par la corruption, la drogue et le crime. une affaire singuliere vous tombe sur les bras et il faudra des enqueteurs nrayant pas peur de srinvestir corps et ame pour la mener a son terme. si crest votre cas, rejoignez le l.a.p.d, integrez