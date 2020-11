10 moments extrêmes où les fans de jeux vidéo sont allés trop loin

Maybelline Colossal go Extrême Mascara Noir Waterproof 10ml

Maybelline Colossal go Extrême Mascara Noir Waterproof 10ml a été développé avec une formule repulpante contenant 20 fois plus de collagène et une brosse double-dose apporter un maximum de volume à vos cils dès la première application. Résultat : un regard intense et ténébreux sans paquet !