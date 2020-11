11 personnages Marvel et DC que les garçons pourraient jouer

LEGO®-Hidden Side Le bus scolaire paranormal Jeu de Construction Interactif de Chasse Aux Fantômes Réalité Augmentée pour iPhone Android Garçon et Fille 8 Ans et Plus, 689 Pièces 70423

Ce jouet incluant une application de avec réalité augmentée comprend 6 personnages à decouvrir Le bus scolaire paranormal à construire comprend un poste de commande et des canons « désenvoûteurs » qui se déploient, des scanners sur le toit et suffisamment de place pour accueillir 4 figurines Les toilettes mobiles peuvent être transformées en monstre hanté lanceur de tuiles marron ; L'autorisation des parents est nécessaire pour pouvoir se connecter ; Application disponible en français Basés dans la ville fictive de Newbury, les jouets Lego hidden side proposent aux enfants de vivre de passionnantes aventures de chasse aux fantômes Lego hidden side associe les modèles Lego physiques à une expérience de jeu en réalité augmentée totalement interactive Les enfants peuvent construire le modèle physique et jouer avec, puis lui faire prendre vie en interagissant avec l'application de réalité augmentée Utiliser l'application Lego hidden side, c'est comme observer à travers une fenêtre un monde caché amusant et fantasmagorique, avec des mystères à résoudre, des fantômes à capturer L'expérience en réalité augmentée nécessite l'utilisation d'une tablette ou d'un smartphone (non inclus) ; L'application est compatible avec une sélection d'appareils iOS et Android L’expérience en réalité augmentée LEGO hidden side n’est compatible qu’avec les portables et tablettes supportant la technologie de réalité augmentée Assurez-vous que vos appareils sont compatibles avec des applications de réalité augmentée