Tencent investira 30 millions de dollars dans la Peacekeeper Elite League en 2021

Image via VSPN

le Peacekeeper Elite League (PEL) ne cesse de s’agrandir.

Tencent a annoncé lors de la Peacekeeper Elite Championship (PEC) aujourd’hui un investissement de 200 millions de yuans chinois (environ 30 millions de dollars) dans la ligue pour 2021. Cet investissement comprend le prize pool.

Le PEL est la plus haute ligue professionnelle pour Peacekeeper Elite (aussi connu sous le nom Jeu pour la paix), qui est la version chinoise de PUBG Mobile. Tencent a créé un jeu distinct pour la Chine conformément aux lois réglementaires strictes du pays.

En 2020, le PEL a présenté trois saisons. Chaque saison a présenté 20 équipes. Les cinq dernières équipes de la première saison ont été reléguées au Peacekeeper Elite New-Power League 2020. Les cinq meilleures équipes d’ici ont atteint la deuxième saison de la PEL.

Alors que les première et deuxième saisons comportaient des prize pools de moins de 323000 $, Tencent a battu des records, annonçant que plus de 3 millions de dollars seront à gagner lors de la troisième saison de la ligue. C’était la plus grande cagnotte de l’histoire de PUBG Mobile esports, dépassant même le prochain PUBG Mobile Global Championship (PMGC), où 2 millions de dollars seront en jeu.

Actuellement, le PEC est en cours, avec 11 invitations internationales et les quatre meilleures équipes du PEL. Il se joue au Shanghai Oriental Sports Center en Chine et bénéficie d’un prize pool de 1,8 million de dollars. Les équipes chinoises ont dominé en premier lieu et ont remporté les quatre premières du classement. Invité nord-américain, Tempo Storm se classait à la cinquième place du classement.