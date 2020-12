10 grands films présentant des scènes de baisers super maladroites

Les romances cinématographiques sont difficiles à obtenir exactement: le dialogue doit être convaincant, la chimie entre les acteurs doit grésiller et leur relation doit être crédible. Cependant, il n’y a rien de plus satisfaisant qu’une scène de baiser bien conçue et digne d’un évanouissement.

Si tout se passe comme prévu, ces créations de films peuvent séduire le public et finalement nous convaincre que ces personnages sont vraiment censés être. Pensez au premier baiser dramatique de Jack et Rose dans Titanic, ou au baiser passionné d’Allie et Noah dans The Notebook.

Cependant, toutes les scènes de baisers ne sont pas créées de la même manière: certaines manquent de chimie, d’autres sont décevantes, et puis il y a celles qui sont tout simplement mauvaises. Cette liste examinera de très bons films qui contiennent malheureusement de jolis baisers cringey, maladroits ou terribles.

Les films ici ont par ailleurs été chaleureusement accueillis par la critique et le public, alors ne vous attendez pas à voir Howard The Duck ou The Room sur cette liste, quelle que soit la gravité (et potentiellement illégale?) De leurs scènes de baisers.