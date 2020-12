La Honda City 2020 passe à l’hybride à l’échelle mondiale; Devrait venir en Inde aussi!

2020 Honda City, sur d’autres marchés asiatiques, a reçu un moteur hybride avec une économie de carburant de 27,8 kmpl. Lancement en Inde également attendu!

La Honda City de cinquième génération a été lancée cette année au milieu du verrouillage et a reçu une réponse très généreuse sur le marché. Il est venu avec de nombreuses mises à niveau, y compris des changements dans la plate-forme, les dimensions et de nombreux ajouts de fonctionnalités. Tout d’abord, il a été lancé en Thaïlande et plus tard en Inde. Les différences entre ces deux versions se trouvent juste sous le capot.

Maintenant, Honda a présenté la version hybride complète de la nouvelle génération City en Thaïlande. De l’extérieur, il n’y a aucune différence à part le badging sur la calandre. Le même écusson peut également être vu à l’arrière. À l’intérieur de l’habitacle, il a le même aspect avec quelques nouvelles fonctionnalités telles que la technologie de détection Honda, le maintien du frein automatique et le frein de stationnement électrique.

Lisez aussi: Honda City Hatchback révélée pour le marché mondial; Est-ce que l’Inde est liée?

Une différence majeure sera observée sous le capot, où il obtiendra un moteur à essence de 1,5 litre avec deux moteurs électriques. Les moteurs électriques produisent 109 PS et 253 Nm de couple de pointe, tandis que le moteur à essence produit 98 PS et 127 Nm. Avec le lecteur multimode intelligent, vous pouvez obtenir la puissance combinée des moteurs électriques et de votre moteur à combustion interne.

La consommation de carburant déclarée de la Honda City hybride 2020 est de 27,8 kmpl, soit près de 10 kmpl de plus que votre ville habituelle. Comme ce n’est pas une pure électrique et que Honda a déjà manifesté son intérêt pour amener des voitures hybrides en Inde, nous attendons la City Hybrid dans notre pays. Il pourrait être introduit en 2021 dans une seule variante entièrement chargée haut de gamme.

Sur le marché thaïlandais, son prix est d’environ Rs 20,40 Lakhs, ce qui le rend plus coûteux que le modèle haut de gamme ZX Diesel aux spécifications indiennes d’environ Rs 5 Lakhs! Si quelques fonctionnalités de sécurité et de technologie supplémentaires sont perdues, cela peut probablement exiger une prime de Rs 1 Lakh par rapport au modèle haut de gamme actuel. En voyant les chiffres d’efficacité énergétique, il pourrait y avoir des acheteurs intéressés par la berline maintenant.