10 grands films Disney dont vous n’avez probablement jamais entendu parler

À partir de ce moment, Disney est la société créative la plus importante au monde. Ils possèdent la majorité des franchises et des studios qui obtiennent les plus grosses recettes au guichet. Ils réalisent également leurs propres films au succès incroyable qui se débrouillent bien financièrement même si les réceptions critiques sont faibles, et finalement ils dominent le médium. Cela fait longtemps que Disney n’a pas créé ces charmants petits titres qui se sentaient si personnels et aimés.

Avec le nombre de productions que la société a supervisées, il n’est guère étonnant que de nombreux projets valables aient depuis été balayés sous le tapis. Que ce soit délibérément ou simplement une question de temps les poussant sous le radar, ces films sont néanmoins vraiment remarquables et méritent d’être rappelés.

Si vous avez grandi en regardant ce genre de films, vous vous souviendrez peut-être de certains de ces classiques sous-estimés. Mais au final, cet article regorge de films dont presque personne ne se souvient malgré l’énorme quantité de promesses et de potentiel qu’ils avaient.

Si vous voulez découvrir des caractéristiques merveilleusement charmantes et adorables qui méritent d’être ramenées dans la conscience publique, alors vous êtes au bon endroit.