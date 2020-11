Omen et Sova parmi les agents les plus joués dans VALORANT First Strike NSG Open Qualifier

VALORANT est un jeu d’utilité et de préférences, ce qui signifie que les équipes sauront probablement exactement comment elles veulent jouer sur chaque carte et quels agents elles souhaitent utiliser dans la plupart des scénarios, avec très peu de changement dans cette approche.

En 206 matchs au First Strike: North America Open Qualifier, il y avait quatre agents que presque toutes les équipes ont priorisés lors de la constitution de leur équipe. Ces pourcentages dépendent toujours fortement de la carte en cours de lecture, l’un des meilleurs agents tombant dans les deux derniers en termes de taux d’utilisation sur une carte en particulier.

Selon VLR.gg, Omen est le premier choix sur les quatre cartes actuellement en rotation compétitive. Dans l’ensemble, il est choisi 99% du temps, sa sélection de carte la plus basse étant sur Bind à 94, ce qui est toujours plus que tout autre agent.

Le prochain plus proche est Sova, bien qu’il soit choisi plus de 90% du temps sur Ascent, Bind et Haven. Ce chiffre tombe à 5% sur Split car ses options utilitaires ne sont cependant pas aussi utiles.

Jett et Cypher sont les derniers agents de ce top quatre, avec un taux de sélection de 75% et 70%, respectivement.

Jett voit plus d’utilisation sur toutes les cartes, avec sa sélection de cartes la plus élevée à venir sur Haven. Cypher, en revanche, voit le plus d’utilisation sur Bind avec 89%.

Le niveau suivant abrite Reyna, Raze et Breach, qui ont chacun au moins une carte sur laquelle ils surpassent certains des quatre meilleurs agents, à l’exception de Reyna.

Skye et Phoenix complètent les agents d’utilisation de niveau intermédiaire avec des taux d’utilisation de 30% et 26%, respectivement. Entre Viper, Brimstone et Sage, ils partagent un taux de sélection de 7 pour cent, avec Viper et Sage marqués comme zéro pour cent sur Bind. Brimstone a le pourcentage total global le plus bas par carte, son taux d’utilisation le plus élevé venant sur Bind à seulement 6%.

