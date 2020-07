10 franchises de cinéma qui ont bien commencé et sont ensuite tombées d’une falaise

Bien que les studios aient récemment commencé à revenir en arrière sur l’idée d’annoncer et de remettre les dates de sortie aux suites avant même la sortie du premier film, il semble difficile de croire que l’approche a changé dans les coulisses.

Après tout, s’ils investissent autant d’argent dans un produit spécialement conçu pour plaire au public le plus large possible et gagner le plus d’argent possible, il doit y avoir une sorte de plan en tête pour d’autres aventures, même s’ils ne le font pas. commentez-le publiquement.

En revanche, il y a eu un grand nombre de superproductions qui sont toujours étiquetées comme étant les premières d’une trilogie, ce qui n’est pas une bonne initiative de relations publiques car elle dit essentiellement au public que le film pour lequel il paie ne le dira pas. histoire complète.

Il semble incroyable de penser que les gens pensaient que nous voulions six films King Arthur, sept Power Rangers ou tout un univers sombre avant même d’avoir eu la chance de découvrir que la salve d’ouverture était nul, mais il y a aussi eu beaucoup de franchises qui ont démarré. avec certains films phénoménaux avant de finalement succomber à la loi des rendements décroissants, avec à la fois leur qualité et leur réputation plongées dans le processus.