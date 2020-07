Le prochain rover martien de la NASA, Perseverance, sera lancé jeudi. Voici comment regarder.

CAP CANAVERAL, Floride – La NASA compte à rebours jusqu’au lancement de son tout dernier rover Mars. Le robot de la taille d’une voiture, nommé Persévérance , devrait décoller vers la planète rouge jeudi (30 juillet) pendant une fenêtre de deux heures qui s’ouvre à 7h50 HAE (11h50 GMT), et vous pouvez la regarder en direct.

Perseverance se lancera au sommet d’une fusée Atlas V de l’United Launch Alliance (ULA) depuis le Space Launch Complex 41, ici à la base aérienne de Cape Canaveral. Le rover va atterrir sur le sol de Mars ‘ Lac de cratère le 18 février 2021.

La couverture du lancement commencera jeudi à 7 h HAE (11 h 00 GMT), la fenêtre de lancement restant ouverte jusqu’à environ 9 h 50 HAE (13 h 50 GMT). Il y aura de multiples opportunités de lancement dans ce laps de temps, et vous pouvez regarder le lancement en direct ici sur Space.com ainsi que via NASA . ULA offrira également une webdiffusion en direct du lancement, commençant environ 20 minutes avant le décollage.

Les prévisions météorologiques semblent bonnes pour le décollage prévu de demain, avec 80% de chances de conditions favorables. Un ciel ensoleillé est attendu, avec seulement des préoccupations mineures pour la couverture nuageuse.

Le puissant Fusée Atlas V lancera dans sa configuration 541. Surnommée le « Dominator » par le PDG de l’ULA, Tory Bruno, cette version de l’Atlas V est la deuxième plus puissante du marché. Le moteur principal du RD-180 sera accompagné de quatre moteurs de fusée solide à sangle avec un étage supérieur Centaur. Ensemble, le premier étage et les moteurs de fusée solide produiront 2,3 millions de livres. de poussée.

La persévérance voyage vers Mars prendra environ 6,5 mois et se terminera par une séquence d’atterrissage intense que les responsables de la NASA ont surnommée «7 minutes de terreur». La persévérance devra faire face à cette terreur par elle-même: une fois que la commande de commencer la séquence d’atterrissage est lancée, le rover est seul.

Après un atterrissage réussi, le rover passera les prochaines années à explorer le sol du Jezero de 45 kilomètres de large, qui abritait un lac et un delta de rivière il y a des milliards d’années. Les scientifiques de la NASA ont qualifié le cratère de l’un des endroits les plus habitables de (l’ancienne) Mars.

Agissant en tant que géologue mobile, le rover est équipé d’une suite d’instruments scientifiques conçus pour l’aider à rechercher signes de la vie passée . Perseverance contient également 43 tubes échantillons qu’il utilisera pour collecter des morceaux de Mars qu’une mission ultérieure récupérera et renverra sur Terre. Au cours de sa mission, l’intrépide explorateur recueillera au moins 20 échantillons, et de préférence entre 30 et 35, ont déclaré les membres de l’équipe de la mission.

La mission de Perseverance, un projet de 2,7 milliards de dollars connu sous le nom de Mars 2020, n’est que la première étape d’un relais multi-missions qui renverra les premiers échantillons d’une autre planète. La NASA s’associe à l’Agence spatiale européenne pour ramener les échantillons sur Terre, potentiellement dès 2031 .

Mais avant que cela puisse arriver, Persévérance doit se lancer. Le rover a été empilé au-dessus de sa fusée le 7 juillet et a passé les semaines intermédiaires à installer sa source d’alimentation et à se préparer au lancement. Pour alimenter le rover à la pointe de la technologie, la NASA s’appuie sur une méthode éprouvée: l’énergie nucléaire.

La persévérance fonctionne sur le même système d’alimentation que le rover Curiosity Mars de la NASA – un appareil alimenté au plutonium connu sous le nom de Générateur thermoélectrique à radio-isotopes multi-missions . Le générateur prend la chaleur de la désintégration nucléaire et la convertit en énergie électrique que le rover peut utiliser pour alimenter ses systèmes. La source d’énergie durable sera en mesure de maintenir le rover au chaud et en fonctionnement pendant au moins 14 ans, bien après la fin de sa mission prévue.

En plus de mettre en cache des échantillons, le rover zappera des rochers et prendra beaucoup de photos au cours de son voyage. Alors que le rover cherche des signes de vie, il effectuera également un certain nombre de démonstrations technologiques qui seront cruciales pour les futures missions non seulement vers Mars mais vers d’autres destinations du système solaire.

Une de ces démonstrations est l’expérience Mars Oxygen ISRU, ou MOXIE en abrégé. Ce morceau de matériel prendra le dioxyde de carbone du mince Ambiance martienne et le convertir en oxygène respirable. Alors que la NASA cherche à envoyer des humains sur Mars dans les années 2030, elle doit comprendre comment les futurs astronautes pourront respirer sans avoir à transporter leur propre oxygène avec eux.

« C’est une étape cruciale sur notre chemin pour envoyer des humains sur Mars », a déclaré Zena Cardman, l’un des plus récents astronautes de la NASA, à Space.com. « Nous voulons nous assurer de bien faire les choses, et c’est plus facile à faire avec des robots avant que des vies ne soient en jeu. »

«C’est une période passionnante et une technologie cruciale», a-t-elle ajouté.

Cardman, qui est également biologiste de formation, a une perspective unique sur le lancement prochain. Lorsqu’on lui a demandé si elle était plus enthousiasmée par le potentiel de trouver la vie sur Mars ou de tester les technologies futures sur lesquelles elle pourrait elle-même compter un jour, elle a déclaré à Space.com: «En tant que biologiste, je ne peux penser à quelques questions plus profondes que , Sommes-nous seuls? Cela me fait frémir d’excitation à l’idée de penser à cette perspective. «

Cardman a expliqué qu’on lui demandait parfois si elle pensait avoir raté l’âge d’or de l’exploration spatiale (c’est-à-dire l’ère Apollo), mais elle pense que nous vivons maintenant à l’âge d’or.

«Je pense que c’est la période la plus excitante de l’exploration spatiale», a-t-elle déclaré. « Le fait que nous envoyons un rover à Mars alors que nous parlons d’envoyer des humains sur la lune, c’est incroyable. »

Le rover Perseverance fait partie du plan Moon to Mars de la NASA, un programme d’exploration qui vise à remettre un homme et une femme sur la Lune d’ici 2024. Cette mission et d’autres de la NASA Programme Artemis d’exploration lunaire, est destiné à être un tremplin pour d’éventuelles missions avec équipage sur Mars.

Lorsqu’on lui a demandé si elle sauterait sur l’occasion d’aller sur Mars, Cardman a répondu: « Oui! » Elle a dit que bien que la NASA ne sache pas encore quels astronautes elle enverra sur la lune, elle serait certainement volontaire.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.