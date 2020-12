10 films qui ont ruiné la réputation des gens de la vraie vie

Les films qui dépeignent la vie de personnes réelles ont une certaine responsabilité à l’égard de ces personnages, de les présenter d’une manière principalement factuelle – du moins en théorie.

Mais la «licence artistique» est une chose amusante, permettant aux scénaristes et cinéastes de jouer vite et librement avec les faits, laissant à son tour une personne réelle – souvent quelqu’un qui n’est plus avec nous – avec sa réputation en lambeaux.

Bien qu’il soit absolument vrai que personne ne devrait tirer toutes ses leçons d’histoire des films, il est également juste de dire que les gens sont beaucoup plus susceptibles de se souvenir des «vraies» histoires racontées dans les films que dans les livres, souvent portées à une vie inoubliable par des acteurs reconnaissables comme elles sont.

Et si le public n’applique aucune pensée critique à ce qu’il regarde – comme il ne le fait généralement pas – il est possible pour un film de renverser la vapeur sur tout l’héritage d’une personne.

Ces 10 films, intentionnellement ou non, ont ruiné la réputation publique de personnages célèbres vivants et morts, garantissant que les sujets ou les membres de leur famille survivants s’exprimaient avec colère, peut-être même saisir les tribunaux pour rétablir les faits …