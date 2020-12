Pourrait « être à nouveau bon dans quelques jours »

Lorsque Mats Hummels a boité dans le vestiaire soutenu par deux superviseurs lors du match de Ligue des champions contre la Lazio Rome, le Borussia Dortmund a eu une autre inquiétude. Cependant, le chef de la défense a rapporté dans un message vidéo sur Instagram cette nuit-là peu de temps après sa visite à l’hôpital. Voici les moments forts du jeu.

« On dirait que ce n’est pas si mal et ça pourrait être bon à nouveau dans quelques jours. Nous reviendrons jeudi », a-t-il déclaré.

Hummels s’est apparemment blessé à la cheville gauche lors de la phase finale du match (1: 1) mercredi soir. Un diagnostic exact était initialement en attente, mais le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, était prudemment optimiste immédiatement après le match.

« Nous espérons que ce n’est qu’un gros coup sur le pied et qu’il sera de retour rapidement », a déclaré Zorc à Ciel. Il avait déjà pu parler à Hummels, maintenant on espère « qu’aucune cassette n’est affectée et qu’il pourra peut-être rejouer le week-end ».

BVB: Hummels? « Un garçon fort »

Marco Reus a fait une déclaration similaire. « Il a beaucoup souffert, mais c’est un garçon fort », a déclaré le capitaine. L’ancien attaquant du BVB Ciro Immobile a accidentellement attrapé Hummels dans un duel.

Un échec de Hummels serait douloureux: « Vous pouvez voir que l’un ou l’autre marche sur les gencives », a déclaré Zorc. Avant même le coup d’envoi, BVB a annoncé que l’attaquant Erling Haaland ne jouerait plus cette année en raison d’une fibre musculaire déchirée.

