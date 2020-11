10 films de zombies à voir avant de mourir

Les zombies ont une riche histoire qui remonte à des centaines d’années.

Dérivé des traditions vaudou et de leurs idées sur les morts-vivants, le zombie est une créature que les Américains ont adoptée de la culture ouest-africaine et transformée en star du grand écran. Près de 90 ans après le premier film de zombies White Zombie, les créatures ont englobé l’horreur, la romance, la comédie et la science-fiction, prouvant que non seulement le public les aime, mais qu’elles peuvent s’adapter à n’importe quel genre.

Ces démons étrangement morts-vivants ont pris de nombreuses formes à travers le cinéma: il y a les marcheurs lents et obsédants de George A. Romero’s Night of the Living Dead, les monstres frénétiques de World War Z, le type en décomposition… les exploseurs…. les hanteurs… les harceleurs et plus encore. Nous avons vu des zombies réapprendre à aimer, des zombies combattre des requins, des zombies nazis, des zombies agissant comme une métaphore de la société. La liste est sans fin mais si une chose est sûre, les créatures ont permis un cinéma passionnant, important et intéressant au fil des ans.

Entre les mains de cinéastes passionnés et épris de sang, les zombies sont toujours un outil pour de grands films, et voici dix d’entre eux que vous devez voir. Ils ne sont peut-être pas nécessairement les dix premiers de tous les temps, mais ils sont tous soit des points de repère pour le genre, de grands films ou des points de discussion majeurs. Amusez-vous à fouiller dans cette liste.