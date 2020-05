YouTube signe un contrat de streaming exclusif avec PewDiePie

On dirait PewDiePie et YouTube se sont officiellement réconciliés, car les deux ont convenu d’un nouvel accord de diffusion en direct. Il y a trois ans Felix Kjellberg s’est retrouvé dans l’eau chaude avec la plate-forme, et depuis lors, on a l’impression que les deux ont été dans une relation étrange où ils ont besoin l’un de l’autre dans une certaine mesure, mais reconnaissent rarement l’autre. Mais il semble que tout soit sous le pont, car les deux ont accepté un tout nouvel accord car PewDiePie rejoindra d’autres créateurs, notamment CouRage, Lachlan, LazarBeam, Muselk, Typique Gamer et Valkyrae dans le cadre de leur gamme de streaming. Aucun détail n’a été divulgué sur la durée de l’accord, sa valeur, ou si Pewds a décidé d’obtenir un contrat spécial pour s’assurer qu’ils ne pouvaient pas simplement couper les liens avec lui sur un coup de tête.

Le joueur a cultivé un public sur la plate-forme de 104 millions d’abonnés et avec plus de 25 milliards de vues à ce jour, ce qui en fait le plus grand créateur de contenu individuel sur la plate-forme. Mais il a également eu sa part de controverses au fil des ans, certaines pour lesquelles il méritait le chagrin et d’autres où il a été jeté à sa porte pour être aussi grand que lui. Nous verrons comment se déroule ce nouveau chapitre de sa carrière. Nous avons quelques citations des deux parties ci-dessous de l’annonce d’aujourd’hui.

« YouTube est ma maison depuis plus d’une décennie maintenant et la diffusion en direct sur la plate-forme me semble un choix naturel alors que je continue à chercher de nouvelles façons de créer du contenu et d’interagir avec les fans du monde entier », a déclaré Kjellberg. « La diffusion en direct est quelque chose sur laquelle je me concentre beaucoup en 2020 et au-delà, donc être en mesure de travailler en partenariat avec YouTube et être à l’avant-garde des nouvelles fonctionnalités du produit est spécial et passionnant pour l’avenir. »

« YouTube est l’endroit où le monde se réunit pour se connecter et, en ces temps sans précédent, il est inspirant de voir notre communauté YouTube se réunir pour collecter des fonds pour divers organismes de bienfaisance et fournir une source de divertissement aux fans du monde entier », a déclaré Ryan Wyatt, Responsable des jeux, YouTube. « Et je ne pourrais pas être plus ravi de continuer à élargir notre liste de créateurs qui font de notre plateforme leur maison exclusive de streaming en direct pour apporter aux fans du monde entier encore plus de ce qu’ils aiment. »