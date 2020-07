Y aura-t-il une partie 2 du film déchirant? – .

extrait de la bande-annonce de « Dil Bechara », Fox STAR Studios

Dil Bechara vient de faire sa première sur Disney Plus Hotstar à une incroyable réception mondiale, mais quelles sont les chances d’une suite ou d’une partie 2 de l’histoire?

Il y a très peu de films qui ont été créés avec autant d’attentes, de chagrin, d’excitation et d’amour que Dil bechara.

Cela était assez évident depuis que la bande-annonce est devenue la bande-annonce de film la plus « aimée » sur YouTube dans les 24 heures suivant sa sortie.

Le très attendu Dil bechara peut-être vient tout juste de faire sa première sur Disney Plus Hotstar, mais de nombreux fans se demandent maintenant quelles sont les chances qu’il y ait une suite.

Y aura-t-il un seqeul à Dil Bechara?

Malheureusement, il n’y aura probablement jamais de suite à la sortie récente Dil bechara.

Dil bechara est basé sur le roman de 2012 de John Green intitulé « The Fault in Our Stars », qui a été adapté dans le film hollywoodien acclamé par la critique en 2014 avec Shailene Woodley et Ansel Elgort.

Malgré la demande d’une suite du roman original, Green n’a jamais poursuivi l’écriture d’un deuxième opus de The Fault in Our Stars et a qualifié toute spéculation de «fausse et ridicule». En l’absence de matériel original à adapter pour un autre film, nous doutons que les scénaristes tentent de continuer le scénario principal.

Un mélange d’émotions comme c’est le #DilBecharaDay aujourd’hui. Fierté parce que Sushant est dedans, douleur parce qu’il n’est pas là pour le voir. Veuillez regarder Dil Bechara sur Hotstar à 19h30 IST. Souvenez-vous de chaque beau souvenir qu’il nous a donné! Pas de meilleur hommage que de le célébrer chaque jour, FAM. ♥ ️ pic.twitter.com/4BypVVXr3F – Sidharth Official FC ♥ ️ (@TeamSidharthFC) 24 juillet 2020

Devrait-il y avoir un Dil Bechara 2?

Selon nous, Dil bechara ne devrait pas avoir de film de suite et devrait rester un titre autonome en hommage à Rajput.

Même si John Green avait écrit une suite au livre The Fault in Our Stars, nous doutons fortement qu’un film de suivi à Dil bechara serait produit.

Dil bechara est la dernière représentation cinématographique posthume de Sushant Singh Rajput, tragiquement décédé en juin. Depuis lors, le matériel de presse, l’anticipation des fans et la première programmée de Le cœur Béchara ont tous fait partie de l’hommage rendu à l’acteur décédé.

Ainsi, même s’il y avait plus de matériel de base qui pourrait être adapté dans un autre film, nous doutons fortement qu’une suite soit produite pour ne pas gâcher l’hommage incroyablement émouvant que ce film est maintenant devenu.

Pourrait-il y avoir une partie 2?

Bien que hautement improbable et contraire aux opinions personnelles, il y a une chance qu’il y ait un jour une suite à Dil bechara.

Cependant, si un film de suite était mis en production, nous pensons qu’il s’agirait très probablement d’une intrigue dérivée ou préquelle plutôt que d’une continuation directe. Bien que, si une suite relevait des événements de Dil bechara, l’intrigue la plus évidente serait de suivre Kizie alors qu’elle apprend à vivre avec son expérience avec Manny.

Personnellement, nous pensons qu’une prédiction plus réaliste serait de suivre soit Kizie dans les années qui ont précédé les événements de Dil bechara ou l’un des personnages secondaires que nous rencontrons en cours de route – en gardant le sentiment et l’émotion des personnages, tout en respectant le titre original.

Si de nouvelles informations sur une suite possible à Dil bechara est officiellement annoncé, nous vous le ferons savoir – alors continuez à vérifier.

