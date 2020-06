WWE Superstar Edge reprend la grammaire Kelsey dans la bande-annonce de Money Plane

La bande-annonce de Avion d’argent est sorti, avec Adam Copeland, alias WWE Superstar Edge, Kelsey Grammar, Denise Richards, Joey Lawrence, et Thomas Jane. Quiver Distribution publie le thriller, sur « un voleur professionnel avec 40 millions de dollars de dettes. Avec la vie de sa famille en jeu, il doit commettre un dernier casse – voler un casino aéroporté futuriste rempli des criminels les plus dangereux du monde. » Le film est réalisé par Andrew Lawrence. Vous pouvez voir les sensations fortes d’octane élevé de Avion d’argent dans la bande-annonce ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=XMaH2pKheH0

Money Plane peut être le film de l’été

De toute évidence, cela semble… pas si bon. Le dialogue est générique, les bruits de combat trop enthousiastes sont terribles, et j’aime Frasier autant que le prochain, mais je ne peux tout simplement pas acheter Kelsey Grammar comme un impitoyable … quoi qu’il soit censé être ici. Bandit? Je pense que c’est un gangster. Cela étant dit, j’aime beaucoup le concept. J’adore Copeland, c’est une âme merveilleuse et mérite bien mieux que ça. Avion d’argent n’a même pas de synopsis qui a du sens d’après la bande-annonce que nous avons vue là-haut. Comment un voleur professionnel peut-il endetter 40 millions de dollars? Qui continuerait à l’embaucher? Ça ne pouvait pas être un travail qui avait mal tourné, non?

Quiver a eu un gros coup sur les mains au cours du week-end avec Becky, et tentent de s’approprier l’été maintenant avec des titres forts qui sortent en streaming VOD et au drive-in. Ils ont aussi un excellent film, Broyer du noir, qui sort bientôt aussi. Le temps nous dira comment cela fonctionne, mais je pense que nous savons tous comment Avion d’argent va faire. Je vais regarder et espérer pour le mieux. Il sort le 10 juillet.

