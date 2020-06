World War Z 2: le PDG de Solstice Studio parle des détails de production de la suite !!! BRAD PITT & MIREILLE ENOS reviendront-ils...

World War Z a annulé la production de la suite du film. Néanmoins, si cela continue, Brad Pitt et Mireille Enos reviendront sûrement avec leurs rôles dans World War Z 2. Lisez l’article pour connaître le chef du studio Solstice, l’avis de Mark Gill et plus de détails sur la suite.

Un film d’action et d’horreur américain World War Z est sorti en 2013. Marc Forster a réalisé le film. Brad Pitt joue le rôle principal dans le film en tant que Gerry Lane. Le 2 juin 2013, il est sorti sur Empire Cinema, et le 21 juin 2013, il est sorti aux États-Unis. Juste après la sortie du film, il a annoncé la suite. Cependant, en février 2019, les fabricants l’ont annulé, probablement en raison de problèmes budgétaires.

World War Z 2: date de sortie

La Seconde Guerre mondiale pourrait ne pas revenir et le processus de production est en outre interrompu. À Atlanta, le film a été tourné à moitié pendant six mois. Cependant, nous ne pouvons rien dire, peut-être que cela reviendra un jour et amusera les passionnés. Néanmoins, pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie officielle.

Et l’intrigue et le casting?

Pour éviter les rumeurs, les fabricants ont gardé l’intrigue complètement secrète. Il n’y a aucune confirmation dans la partie du casting. Cependant, si le film se renouvelle, deux des membres reviendront certainement. Brad Pitt et Mireille Enos reprendront respectivement leurs rôles de Gerry Lane et Karin Lane.

Quelle opinion partage le PDG de Solstice Studios?

Le PDG de Solstice Studios, Mark Gill, a déclaré au Hollywood Reporter: «Ce n’est pas culturel, c’est la couverture des autorités, et l’explication de sa couverture par les autorités est que vous avez des autorités qui tentent de maintenir la gestion des habitants là où il y a une quantité honnête de troubles. La superstition est l’un des nombreux problèmes qui semblent notamment provoquer des révoltes ou des émeutes. Après cela, il a ajouté: « Au cas où vous seriez enthousiaste à l’idée de faire cette histoire, vous pouvez simplement dépendre de la Chine, cela ne se produit pas ».

Les amateurs du film attendent la suite depuis sept ans. Après avoir entendu ces nouvelles, ils seront bouleversés, mais espérons le meilleur. Restez connectés pour plus de nouvelles.